La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Sesesp), Sophia Huett López, confirmó su renuncia con efecto a partir del 15 de septiembre. En un mensaje de despedida, advirtió que quien hable mal de ella, tendría que mentir “con algún interés oscuro”.

Huett López llegó a la administración estatal designada en 2018 por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, como Comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategia para la Seguridad Ciudadana con la encomienda principal de fungir como vocera del Eje de Seguridad, papel que siguió desempeñando a partir de 2020, pero ya como titular del Sesesp.

Este mismo lunes, la funcionaria estatal publicó un mensaje en sus redes sociales donde señaló que en diciembre de 2018 inició una etapa laboral que le dejó un aprendizaje “y madurez sin igual; esa etapa concluye el 15 de septiembre”.

Tras agradecer la oportunidad al Gobernador de Guanajuato advirtió que se viene un nuevo comienzo para el que auguró que se alcanzarán más logros, “incluyendo las anheladas condiciones de paz y seguridad que la ciudadanía merece”.

“¡Mucho éxito a la futura Gobernadora! No será fácil, pero como mujeres, eso ya lo sabíamos. En mi encontrará siempre a una ciudadana y mujer aliada que confía en su visión”, señaló.

Incluso agradeció la confianza de cada persona que, sostuvo, se le acercó buscando ayuda o atención; “aún sin tener las herramientas necesarias, sé que no les quedé a deber, aunque hubiera deseado haber hecho más”.

“La Policía es y siempre será mi pasión, porque sé lo bondadosa y generosa que puede ser, especialmente cuando existen los liderazgos adecuados y se le abre a la sociedad”.

Aunque señaló que la honorabilidad de quienes laboran en materia de seguridad puede y debe ser cuestionada, sostuvo que sus valores, educación, “amor a México y a mi familia, me permiten afirmar que no tengo nada de lo que me puedo avergonzar: si alguien quiere hablar mal de mí, tendrá que mentir con algún interés oscuro”.

Recalcó que ahora se viene el comienzo de una nueva etapa para ella y agregó que emprenderá el vuelo “hacia un nuevo camino”, sin agregar detalles.

Cabe destacar que Huett López fue mencionada por medios locales como una posible candidata a ser designada, por la nueva gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, como la nueva titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, sin embargo, fue descartada de forma directa incluso para formar parte de la siguiente administración.