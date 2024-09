Son 100 casas engomadas en amarillo y rojo por agrietamientos en Lomas Conjunto Residencial y zonas aledañas. Las seis más recientes pertenecen a la privada Herradura de la colonia Cañón El Salado, ubicado al norte de la calle Montes Escandinavos de Lomas Conjunto Residencial.

“Sigue avanzando, ya son más de tres metros que se encuentra en desfase. Desafortunadamente sigue ampliándose la grieta que se ha generado, sigue viajando hacia el norte, ya está a espaldas de la privada Herradura. Las casas fueron engomadas en color amarillo por el riesgo que se tiene; se les está invitando a los vecinos a que estén al pendiente y nos ayuden monitoreando”, informó Miguel Ángel Ceballos Ramírez, director de Protección Civil Municipal.

Compartió que el pasado viernes se sobrevoló la zona porque el Centro Nacional de Prevención de Desastres les pidió una nueva imagen en tercera dimensión y una ortofoto.

A partir de los últimos movimientos de tierra se etiquetaron seis viviendas en color amarillo en la privada Herradura, la cual está a un costado de Lomas Conjunto Residencial. Aunque no presentan una afectación en las viviendas, la parte trasera, donde tienen los patios sí se ven grietas por lo que hay un monitoreo constante para saber cómo les podría afectar.

Ceballos Ramírez detalló que la grieta está en una línea recta desde la calle Montes Escandinavos en Lomas Conjunto Residencial, que va desde la parte sur con el primer deslizamiento que se registró en 2009 que continúa hacia el norte y es la nueva grieta que está en la siguiente ladera de Montes Escandinavos.

“Desgraciadamente ha ido aumentando, los mismos vecinos nos decían, esta pequeña grieta la tenía desde el principio, pero se ha ido ampliando o se ha ido asentando. En las losas de concreto ya es muy evidente cómo va la grieta avanzando hacia el norte, y es precisamente esta grieta que cruza a la ladera que se encuentra a espaldas de la privada Herradura, ahí son seis viviendas más, con estas estaríamos teniendo 100 viviendas engomadas en la zona en rojo y amarillo”, apuntó el director de Protección Civil Municipal.

Aunque la mayoría de personas han aceptado salir de las casas, siguen invitando los habitantes de viviendas en donde, si bien no tienen afectaciones visibles, ya no es posible acceder a sus casas por las afectaciones en las vialidades y ya no cuentan con servicios básicos. N