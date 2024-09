Respecto a las investigaciones y reportes entorno a las fosas clandestinas recientemente encontradas en Aguascalientes, el Observatorio de Violencia Social y de Género da a conocer que se han encontrado omisiones por parte de las autoridades encargadas de las investigaciones, pues al no reportar de manera correcta los hallazgos y los nombres si hay identificaciones, las cifras se reducen.

“Hemos encontrado dos situaciones muy específicas con la fiscalía especializada: uno, que si logran la confronta, no hacen público el nombre porque están buscando que no se pueda contabilizar, y que no las podamos nombrar. Lo mismo está sucediendo con los casos de feminicidio, es una situación violatoria a los derechos humanos”, aseguró la activista.

También relata que respecto a los hallazgos más recientes, la comunicación con las familias que en las mismas zonas o municipios han reportado desapariciones, no se ha dado por parte de las autoridades.

“No tienen comunicación con las familias, con el Observatorio, por parte de la fiscalía. Ya tenemos algunos años denunciando, no se les ha dicho y no se les ha hecho partícipes de las búsquedas de las personas que son localizadas, y que no son identificadas” explica.

Esta situación se extiende a otros hechos violentos: hace una semana fue localizado el cuerpo sin vida de una persona en la comunidad Cabecita Tres Marías, en el municipio de Aguascalientes. Tenía huellas de violencia. No ha trascendido la identidad de la persona, pero había un reporte de desaparición de la misma comunidad.

“Hace unos días encontraron una persona en Cabecita Tres Marías, una de las familias que está aquí tiene su hijo desaparecido en ese lugar. Cuando ven las noticias, lo primero que piensan es que puede ser su familiar. Nosotros le preguntamos si comunicó la fiscalía, y no, hasta la fecha no se ha comunicado, sabemos gracias a los medios que las características no son las de su hija, pero la autoridad tendría que comunicarse con las familias” relata Mariana Ávila.