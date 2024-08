Apuesta a proyecto de Karla Quintana

La gobernadora electa de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, descartó que esté contemplando la creación de un Instituto de Identificación Forense con carácter independiente, como lo han solicitado colectivos y organizaciones defensoras de derechos humanos, al considerar que la experiencia nacional es negativa al respecto.

Como parte de las reforma legales que han sido demandadas por colectivos y organizaciones civiles desde 2021, se ha planteado la creación de una entidad autónoma de la Fiscalía General del Estado (FGE), que ayude a sistematizar y garantizar la identificación de los cuerpos que se reciben a través del Servicio Médico Forense, sin embargo esta no fue procesada en la presente legislatura.

El panteón forense de la FGE resguarda 929 cuerpos o restos humanos no identificados y 22 identificados pero no entregados. En cuanto a la cifras de los municipios, investigadores han señalado discordancias, pues se reportaron 838 cuerpos en fosas comunes de panteones municipales, pero la FGE reportó 825 en 2023 y 376 en 2024.

Al respecto, Libia Dennise recordó que estuvo trabajando en campaña los excolaboradores de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), incluyendo a su extitular Karla Quintana Osuna, con la que cimentó un proyecto que, aseguró, ya tiene el aval de colectivos de búsqueda.

“Hemos trabajado un proyecto muy interesante para Guanajuato que hemos ya compartido con las buscadoras, ellas lo avalaron en su momento y bueno, pues ya llegará el momento de ponerlo en práctica, pero sí tiene que ver este con cierta independencia en la identificación forense. Si estamos buscando que tenga vinculación.

Advirtió que los mismos exfuncionarios de la CNB, que han visto modelos en diferentes estados, no recomiendan que el trabajo forense esté desvinculado de la Fiscalía.

“Sí nos piden que tenga esta vinculación. Estamos encontrando el modelo, pero lo vamos a hacer con la base de la experiencia que hay”.

La gobernadora electa reiteró su compromiso con los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, pues su convicción es encontrarlas a todas y garantizar la no repetición.

“Por supuesto que la perspectiva de derechos humanos nos va a ayudar mucho, pero sobre todo a que esto no se vuelva a repetir y ahí está basada la estrategia de seguridad, vamos a trabajar de la mano de los colectivos de las buscadoras con todo el apoyo y el respaldo. Siempre lo he dicho no es negando la realidad es como se resuelven estos problemas”, sentenció.