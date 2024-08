El Gobierno de Durango ha dado un ultimátum a las plataformas de transporte privado, las cuales deben ajustarse a las reformas a la Ley del Transporte en el Estado, aprobadas por el Congreso local en el 2023.

Según Héctor Vela Valenzuela, secretario general de Gobierno, se contempla dar un plazo máximo hasta diciembre del 2024 para que se cumplan con las regulaciones, que incluyen el pago de un impuesto del 4 por ciento sobre las tarifas de los viajes, la presentación de sus bases de datos, la regularización de los vehículos y la identificación de todos los choferes.

Aunque se les ha dado tiempo para cumplir, solo la plataforma DiDi ha mostrado disposición para regularizarse, habiendo compartido su base de datos con las autoridades y comenzado a trabajar en acuerdos. Si el resto de las plataformas de transporte no se acercan en breve para establecer acuerdos, el gobierno implementará operativos para retirar de circulación a los vehículos que no cumplan con la normativa.

Enfatizó en que no se busca tomar medidas drásticas, ni generar otro tipo de problemas, sin embargo, apuntó que no se permitirá la operación continua de servicios que no cumplan con la ley.

Vela Valenzuela reconoció que la falta de un registro de los conductores es un riesgo, especialmente ante el aumento de vehículos particulares ofreciendo servicios de transporte sin estar afiliados a ninguna plataforma.

Informó que no se han reportado incidentes relacionados con estos servicios, pero enfatizó la importancia de regularizar la situación para prevenir problemas.

