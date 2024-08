Hasta el momento muchos son los votantes en Estados Unidos que se preguntan si la cantante Taylor Swift respaldará a la candidata demócrata Kamala Harris en las elecciones presidenciales de 2024.

Los seguidores de la estrella del pop, que finalizó su gira Eras Tour en Europa esta semana, se posicionará de lado de un candidato a la presidencia este año, después de que apoyara al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en 2020. Pero las teorías alcanzaron nuevas alturas después de que el expresidente Donald Trump compartiera una imagen generada por la inteligencia artificial de Taylor Swift respaldando su campaña.

A medida que los fans y comentaristas políticos especulan sobre la probabilidad de un respaldo de Swift, Newsweek pidió a la herramienta de inteligencia artificial generativa, ChatGPT, que analizara si Swift respaldará a Harris.

La pregunta para ChatGPT fue: “La especulación ha sido muy amplia sobre si Taylor Swift respaldará o no a Kamala Harris para presidente en las elecciones de 2024, desde que Harris obtuvo la nominación demócrata. ¿Apoyará Taylor Swift a Kamala Harris para presidenta en las elecciones de 2024?”

LA PREGUNTA A CHATGPT

“En su respuesta, considere lo que Swift ha dicho previamente de forma pública sobre política, los titulares recientes y la cobertura sobre si Swift respaldará a Harris, y las razones por las que puede que no respalde a Harris, y lo que es probable que Swift haga si no respalda a Harris. Abordar las preocupaciones clave, incluida la especulación sobre el respaldo, las razones por las que podría o no respaldar a Harris y los escenarios probables si no respalda a Harris”.

Chat GPT respondió: “La especulación sobre si Taylor Swift respaldará a Kamala Harris para presidenta en las elecciones de 2024 ha generado un interés considerable. Taylor Swift se ha vuelto cada vez más vocal sobre sus opiniones políticas en los últimos años, especialmente en temas relacionados con los derechos LGBTQ+, la supresión de votantes y los derechos de las mujeres. Su influencia es significativa, especialmente entre los votantes más jóvenes, por lo que cualquier respaldo que haga tendría un peso sustancial”.

La herramienta de inteligencia artificial luego expuso posibles razones por las que Swift puede o no respaldar a Harris, que Newsweek ha enumerado a continuación:

LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE TAYLOR SWIFT

En el pasado, Swift ha respaldado públicamente a los candidatos demócratas, sobre todo en las elecciones de mitad de período de 2018, cuando apoyó a Phil Bredesen para el Senado y a Jim Cooper para la Cámara de Representantes en Tennessee. Esto marcó su primera gran aparición en los respaldos políticos, una desviación de su personalidad pública anteriormente apolítica. Desde entonces, se ha vuelto más franca, instando a sus fans a registrarse para votar y tomando posiciones sobre cuestiones de justicia social.

TITULARES Y ESPECULACIONES RECIENTES SOBRE SWIFT Y HARRIS

No ha habido una declaración definitiva de Taylor Swift con respecto al respaldo de Kamala Harris para las elecciones de 2024. Sin embargo, la especulación surge de su alineación general con los valores demócratas y de su apoyo anterior a los candidatos demócratas. El revuelo en torno a un posible respaldo ha sido impulsado por su continua defensa de causas típicamente apoyadas por el Partido Demócrata, así como por sus críticas a las políticas y políticos asociados con el Partido Republicano.