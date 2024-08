El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, recordó que en estos seis años de su gestión el gobierno federal recortó de forma nominativa más de 40 mil millones de pesos. Lo que obligó a mejorar la recaudación estatal.

En entrevista al término de un encuentro con empresarios en León, Rodríguez Vallejo recordó que diseñaron en su gestión un modelo que permitió pasar de 6 mil millones de pesos, a un ingreso de 14 mil millones.

Recordó que este sexenio sorteó los problemas que trajo la pandemia, pero también la presión política de un partido diferente al del gobierno estatal.

“Son 40 mil millones de pesos nominativos, es lo que recibió de menos el gobierno estatal en este sexenio, si lo comparamos con el gobierno anterior”.

Explicó que también se pierde el sentido de oportunidad con muchos proyectos estratégicos y uno de ellos fue la presa El Zapotillo.

“Sin lugar a duda fue un sexenio difícil, pero la recaudación interna creció muchísimo y eso gracias al trabajo que hizo el secretario de Finanzas y todo su equipo, así como los diputados que nos apoyaron con las leyes y estamos cerrando con buenas cuentas en la administración”.

Auditan totalidad de su gestión

A un mes de concluir su gestión, Diego Sinhue señaló que tuvo una reunión con David Colmenares, titular de la Auditoría Superior de la Federación y felicitó a Guanajuato, pues es de las entidades con menos observaciones.

“Lo que me autorizó y el 13 de septiembre presentó la información de 2024 y obviamente del primer semestre. Y para cuando me vaya ya me van a tener auditado solo me faltan tres meses de auditoria y que la información se está generando”.

Aseguró que los montos observados en Guanajuato son ínfimos en relación a otros estados y en su gestión con pocas observaciones en relación a sus antecesores.