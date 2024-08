El presidente consejero del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Adrián Alcalá Méndez, se pronunció por respetar el federalismo y la soberanía de los estados, para que cada entidad haga una análisis sobre sus instituciones de acceso a la información pública.

Justo esta misma semana será discutida la reforma constitucional propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador en la que se plantea la desaparición del INAI. En ese contexto y de visita en León en un foro informativo sobre las funciones de este instituto, Alcalá Méndez, advirtió que mientras las intenciones de esa iniciativa sigan intactas, los derechos están en riesgo.

El INAI ha sido acusado de servir como “fachada para encubrir las corruptelas de los funcionarios” que “no sirve para nada”, por López Obrador. A partir de ahí, en febrero de este año presentó su planteamiento que motivó una mayor divulgación de la importancia del organismo que debe ser garante del acceso a la información pública.

“Estos derechos no pueden estar sujetos al mismo poder público. (Pero) un tema muy importante: nosotros como órganos autónomos no somos enemigos del poder político, no somos enemigos del poder público. Somos parte del Estado mexicano y como tal debemos de dialogar para mejorar y ser más efectivos y eficaces”, señaló.

Sostuvo que esa garantía está en riesgo porque la iniciativa que presentó el presidente sigue viva en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.

“Nosotros tuvimos la oportunidad de acudir a la Comisión en marzo de este año donde dimos a conocer nuestros puntos de vista. Mientras no se dictamine en contra o se deseche esta iniciativa claro que legislativamente es obviamente un riesgo latente, pero nosotros estamos apostando a un diálogo a la visión que tienen los legisladores que integran la Cámara de Diputados”.

Admitió que el INAI tiene que reformarse y tiene que modernizarse después de 10 años, pero a partir de la autocrítica a partir de evidencia a partir de datos duros.

“Cómo fortalecemos estos derechos y no como los he merma en perjuicio finalmente de toda la sociedad”, afirmó.

Cuestionado sobre el efecto que estas reformas tendrían en las entidades, puntualizó que hay también voces en respeto al federalismo cooperativo del que habla la Constitución, en el sentido de que se cada entidad federativa sea la que determine el esquema en que habrán de funcionar los órganos garantes.

“Repito. Nosotros no pretendemos pelear ni con el Presidente de la República ni con ningún poder, somos parte del Estado mexicano, somos servidores públicos, servimos precisamente al pueblo, pero en ese sentido hay que fortalecer los derechos”.

Agregó que además la iniciativa tiene lagunas importantes, pues aparentemente va a pasar a la Secretaría de Economía pero no se dice cómo ni quién va a ser el responsable, si será una institución autónoma o una subsecretaría de estado.