Luego de su actuación en los Juegos Olímpicos de París y el avance en Joker: Folie à Deux, Lady Gaga regresa a la escena musical con una nueva canción en colaboración con Bruno Mars, quien apenas ofreció tres grandes conciertos en el Estadio GNP Seguros (anteriormente conocido como Foro Sol) en México. Se trata de “Die With A Smile”, cuyo video musical fue lanzado apenas hace doce horas en YouTube y que suma hasta el momento 2 millones 721,110 visualizaciones.

En Instagram, Lady Gaga y Bruno Mars compartieron una fotografía en la que ambos posan con atuendos coordinados de inspiración country y toques de estilo de los años cincuenta, en una paleta de colores azul y rojo. Durante más de cuatro minutos se puede observar a la protagonista de A Star Is Born (2018) tocando el piano, mientras el intérprete de “Just the Way You Are” está pegado a su guitarra.

La colaboración entre ambos cantantes no se anunció hasta hace un par de horas antes de estrenarse en todas las plataformas. Por ahora, los comentarios son en su mayoría positivos: “Ya es un clásico atemporal”, comentó una “Little Monster”, como se conoce a los fanáticos de Lady Gaga.

“La mejor colaboración del año”, dijo otro internauta.

Gaga es conocida por su estilo extravagante, tanto en su música como en su moda, y es una figura influyente en la cultura pop. Su música abarca diversos géneros, incluyendo dance, electrónica, rock y ahora country.

LADY GAGA EN PARÍS Y BRUNO MARS EN MÉXICO

Hace unas semanas Lady Gaga apareció como el primer show musical de la ceremonia de apertura en París 2024. Durante la inauguración de la justa olímpica, la cantante internacional interpretó una pieza de cabaret. En tanto, Bruno Mars encantó a todos sus seguidores con sus conciertos en México.

El intérprete de éxitos como “Locked out of the heaven”, “Count on me”, “Talking to the moon”, “Grenade” y “Marry You” pisó tierras aztecas por primera vez en 2014 con su gira The Moonshine Jungle Tour. Ahora, el artista originario de Hawái, se despidió de México con un video en donde se puso una máscara de luchador para visitar las calles de la capital mexicana, bajo el seudónimo de el “Capitán Fuego”.

Mars es conocido por sus energéticas presentaciones en vivo y por su habilidad para mezclar influencias retro con un toque moderno. Esto le ha permitido mantenerse relevante en la industria musical. N