Cantante, compositora, actriz, coreógrafa, productora y empresaria, con 66 años cumplidos este viernes 16 de agosto, Madonna Louise Ciccone lleva más de 40 años de carrera artística y prácticamente se ha escrito todo sobre ella.

Madonna, la reina del pop, nació el 16 de agosto de 1958 en Bay City, Michigan, Estados Unidos, y posteriormente se trasladó a Nueva York para triunfar en el mundo de la música. Con motivo del cumpleaños 66 de Madonna, recuperamos algunas de sus facetas menos conocidas.

BRONTOFÓBICA

Madonna sufre de brontofobia, un trastorno de ansiedad que se basa en un intenso miedo a las tormentas, los truenos y los relámpagos. Esta fobia ha provocado que siempre que viaja en avión exija que consulten con varios meteorólogos especializados para analizar la previsión del tiempo. Si hay riesgo de tormenta en su trayectoria, prefiere no volar aunque tenga que cancelar un concierto.

LA DIETA MACROBIÓTICA DE MADONNA QUE LA HACE LUCIR FRESCA Y JOVIAL A LOS 66 AÑOS

A sus 66 años, Madonna lleva una estricta dieta macrobiótica. Se trata de un régimen alimenticio que está vinculado a la filosofía oriental, la cual no busca bajar de peso ni compensar un objetivo nutricional en específico.

Madonna hace seis comidas pequeñas al día, tres comidas principales algo más abundantes que las demás, y come cada dos o tres horas. Su jugo favorito es el de sandía. Come barritas de proteínas orgánicas, frutas, verduras y granos como la quinoa.

Mientras está de gira, Madonna no bebe ni fuma. “Aunque su régimen de ejercicio de seis días a la semana es agotador”, explicó en una entrevista su entrenador Craig Smith a Daily Mail. Dijo que “la dieta juega un 80 por ciento del papel para mantener a la megaestrella en forma”.

MADONNA, UNA SOBREVIVIENTE DEL 58, LLEGA A SUS 66 AÑOS

Madonna ha sobrevivido a los otros dos ídolos estadounidenses de la música pop-funk de los 80: Michael Jackson y Prince. Curiosamente, los tres artistas nacieron en 1958. “La contemporaneidad de estas tres estrellas dio lugar a una de las épocas más exitosas para la música pop”, explica la BBC.

También ha sobrevivido a la otra gran diva del pop de esa era, Whitney Houston, que si bien no pertenece a la “cosecha del 58”, coincidió con todos ellos en lo más alto de las listas de éxitos.

¿La fórmula? “Soy bastante aburrida”, le dijo la cantante al presentador James Corden, a quien le confió que no fuma, no bebe y no sale de fiesta. Un “aburrimiento” que le ha hecho llegar en plenas condiciones y en activo a los 66 años.

ESCRITORA DE LIBROS PARA NIÑOS

En septiembre de 2023, y un año antes de celebrar sus 66 años de vida, Madonna lanzó en Londres su primer libro infantil “The English Roses” con una fiesta exclusiva para niños, amigos y la prensa internacional.

La celebración la realizó en los jardines del palacio de Kensington e incluyó una sesión tradicional de té inglés. Además. contó con la participación de la diseñadora Stella McCartney y de la modelo Kate Moss, así como también celebridades británicas y de Europa.

El libro infantil se vende en más de 100 países del mundo, ya que fue traducido a 30 idiomas. “Me gustan más los niños que los adultos. Ellos no tienen malos hábitos, o por lo menos no permanentes”, declaró Madonna a la prensa en aquel momento.

“The English Roses” está basado en textos hebreos de la Cabala judía, y narra la historia de varios adolescentes de 11 años que tienen celos de una vecina del barrio.

POSÓ DESNUDA ANTES DE SER FAMOSA

Madonna posó desnuda antes de ser famosa para distintos fotógrafos, que luego multiplicaron su inversión cuando, al convertirse en una estrella internacional, vendieron las imágenes a las revistas Playboy y Penthouse. N

