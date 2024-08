A petición de la virtual gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Guanajuato promoverá una reforma constitucional para retirar el requisito de nacimiento y residencia mínima a la persona titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Así lo confirmó la propia Libia Dennise, quien argumentó que se realiza ante la necesidad de ampliar el universo del que pueda seleccionarse al mejor perfil, así como las jurisprudencias judiciales en materia de no discriminación, pues actualmente la ley exige que para aspirar al cargo debe haber nacido en Guanajuato y haber radicado en el los últimos 5 años.

Esta propuesta legislativa se da en el contexto de la anunciada renuncia del actual fiscal general del estado, Carlos Zamarripa Aguirre, quien estaría jubilándose al finalizar el sexenio.

“Aunque no es el momento ahorita todavía del proceso, pues evidentemente es un tema que tenemos en la mira, que tenemos como un tema de la más alta importancia. Evidentemente es un proceso que llevaremos de la mano los dos poderes y aquí es uno de los procesos que yo creo que ejemplifica muy bien lo que es estos contrapesos entre poderes”, afirmó.

Puntualizó que esta intervención de su parte se realiza como un ejercicio corresponsable de una decisión pública de alta relevancia.

Cabe señalar que el proceso formal para elegir al nuevo fiscal arranca en el Congreso Local que convoca y elige cinco propuestas para el Poder Ejecutivo que formula la terna que luego vota el pleno del Poder Legislativo.

“Yo quiero tener a él o a la mejor fiscal para Guanajuato y sin importar si es o no es de Guanajuato. Entonces hoy lo que hice fue dialogar con las fuerzas políticas porque yo creo en el diálogo. Se los he dicho y creo en los acuerdos de frente, en donde construyamos juntos sin una agenda paralela, sin nada por debajo de la mesa, sino una visión clara”.

Expuso que sería oportuno que pudiera hacerse esta reforma constitucional y que vaya suscrita por todas las fuerzas políticas representadas en la Junta de Gobierno.

En ese tenor explicó que solo Morena no accedió a impulsar la reforma, pero dijo confiar en que terminen respaldándola. Por lo pronto, la estarían suscribiendo PAN, PRI, PVEM y Movimiento Ciudadano.

También recalcó que todavía no hay un perfil, por lo que es una reforma que no tiene dedicatoria ya que “todavía no hay ningún perfil específico. Lo que queremos es que no haya una limitante para que llegue el o la mejor a la Fiscalía de Guanajuato”, sentenció.

Diego Sinhue ve ‘pros y contras’

Por su parte, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quien respaldó desde el inicio de su gobierno la permanencia de Zamarripa Aguirre como fiscal, luego de nueve años como procurador, dijo respetar esta reforma la cual vio positiva, pero con algunos riesgos.

“Es una iniciativa que firma la Junta de Gobierno y esa yo no la firmó y es para ampliar la baraja. Yo eso lo veo positivo si buscas a un nuevo fiscal no solo quieres que sea de Guanajuato sino el mejor de México, y se abre más”.

Aunque advirtió que existe riesgo de que alguien que no sea de Guanajuato, no conoce el contexto.