Una niña de cuatro años habría sido asesinada en el operativo que agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y elementos de la Guardia Nacional desplegaron en la comunidad de San Francisco de Asís del municipio de Silao, donde además seis migrantes de Venezuela resultaron lesionados.

Los hechos fueron denunciados por migrantes que escaparon del acechos de los agentes federales, quienes relataron parte de lo que también se consigna en el parte informativo de la dirección de seguridad del municipio de Silao que atendió el reporte sobre las detonaciones de arma de fuego que escucharon en la zona.

Cerca de las 9 de la noche del lunes, habitantes de la comunidad reportaron al 911 una serie de disparos y niños llorando. En el sitio se observaron hasta seis patrullas de la Guardia Nacional y vehículos del INM.

Cuatro migrantes que lograron huir del operativo: Orlando de Ecuador; Janosky, Anyalbeht Gabriel y

José Gregorio los últimos de Venezuela, confirmaron que en el tren viajaban más de 300 personas, entre ellas familias y niños, en su gran mayoría provenientes de Venezuela.

“Es como si escapáramos de una prisión…nos corretean por todos lados, uno tiene que correr por su vida para escaparse, cuidarse de que no nos den vuelta para atrás (deporten) otra vez. Uno no viene robando, no viene haciendo daño…solamente que uno quiere quiere pasar para allá (Estados Unidos) y uno viene de paso”, indicaron Janosky y Anyalbeth.

Orlando de 47 años salió de Ecuador para buscar una mejor vida y llegar a Estados Unidos, sin embargo, se ha encontrado con muchas dificultades en el camino, pues relató que en estos operativos son “cazados” como animales.

“Sino es por la gente de la comunidad que nos ayudaron, esa gente se portó muy bien y nos apoyaron. Por un momento, uno corre por un lado y nos subimos a los árboles y vea lo que pasó balearon a esa niña, qué no tiene culpa de nada. Vimos y escuchamos todo unos disparos. El 80 por ciento somos venezolanos y lo más probable es que la niña haya sido venezolana”.

Policía recibió reporte

De acuerdo al parte informativo de la policía municipal, a las 21:02 horas, fue reportada la detonación de armas de fuego en la calle Francisco I Madero esquina con Calle Álamos. Se indicó que la propia delegada de la comunidad San Francisco de Asís, reportó los hechos e indicó que los agentes federales estaban tratando de bajar a las personas que se encontraban a bordo del tren.

Consignaron que la delegada especificó que en el lugar había menores de edad por lo que los vecinos se encuentraban asustados al no alcanzar a ver quien realizaba las detonaciones.

A las 21:20 horas llegó un nuevo reporte al 911 sobre una menor lesionada por arma de fuego, en la calle Ampliación Emiliano Zapata. Se indicó que sobre la vía se encontraban de tres a seis patrullas de la Guardia Nacional, vehículos del INM y seguridad ferroviaria bajando del tren a los inmigrantes.

“Al parecer un oficial de la guardia nacional lesionó a un menor de edad y ya no cuenta con signos vitales esto está ocurriendo en la vía del tren que esta frente al aeropuerto”, indicó el reporte. Sin embargo, en el parte informativo se indicó que al arribar la policía municipal el lugar se encontraba completamente vacío.

La delegada de la comunidad informó a la policía municipal que los elementos de la Guardia Nacional ya se habían retirado del lugar y que ellos mismos retiraron a la menor lesionada.

En el parte informativo se agrega que la policía municipal se entrevistó directamente con el Agente Mayor Daniel Sánchez Vizguerra de 43 años de la Guardia Nacional, quien manifestó “que ellos acudieron al llamado de apoyo a personas de migración para atender el supuesto reporte de personas lesionadas por arma de fuego, misma que se descarta”.

Según esta comunicación oficial, la Guardia Nacional refirió que el INM detuvo aproximadamente 20 personas de Caracas Venezuela, las cuales serán deportadas a su país.

Pese a la existencia de testigos, la Fiscalía General del Estado (FGE) señaló no tener reporte del suceso ni de personas heridas o fallecidas.