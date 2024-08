“En Durango la movilidad ha cambiado tanto, que ya los puentes peatonales se han convertido en puentes anti peatonales”, así lo considera la regidora del partido movimiento ciudadano, Tita de la Parra, quien desde el inicio de la administración municipal, se ha caracterizado por trabajar en temas de movilidad.

‘La mayoría de los puentes peatonales que se encuentran en la capital del estado, no son accesibles, no cuentan con rampas para personas con discapacidad, o bien las condiciones en las que se encuentran no son las mejores, además de llegar a ser refugio para personas en condición de calle”, puntualizó la regidora.

En ese sentido señaló la integrante del cabildo, que al ser muy poco funcionales, se debe trabajar en cuanto a los pasos peatonales a nivel de calle, debido a que estos son más accesibles para los ciudadanos y generan menos costo al momento de su elaboración.

Referente al mantenimiento de los puentes, que ya se tienen en diferentes puntos de la ciudad, indicó que es pensar en altos costos debido al material y estructuras con las que están hechos, por lo tanto, ya no deben de seguir funcionando, debido a que no representa algo positivo en cuanto a movilidad se refiere.

"Será necesario que como autoridades municipales y buscando una mejor estrategia para los duranguenses, se debe analizar el tema en las direcciones y comisiones correspondientes como: desarrollo urbano, seguridad y obras públicas para aterrizar el tema", concluyó la regidora

