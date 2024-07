La Asociación de Condóminos del Centro Comercial Agropecuario denuncia que la mesa directiva actual, constituida como Administradora del C.C Agropecuario A.C, y liderada por Gerardo Palomino Macías, carece de facultades y personalidad jurídica para realizar funciones como cobro de cuotas, administración y ejecución de obras.

Leo Méndez, gerente de la asociación, acusó a la administración de operar de manera ilegítima desde hace casi 5 años, utilizando tácticas de intimidación y amenazando a los locatarios con cortar servicios si no pagan cuotas mensuales que van de 500 a 2000 pesos, dependiendo del tipo de espacio.

“La actual administradora no cuenta con las facultades ni la personalidad jurídica para representar. Se le conoce, más no se le reconoce como una administración. Durante años, los condóminos han estado aportando para el beneficio del C.C Agropecuario, sin embargo, estos beneficios no se han visto reflejados” acusó.