Kamala Harris celebró este martes 23 de julio un mitin en Wisconsin (campaña), un estado clave para derrotar a Donald Trump, con la tranquilidad de haber obtenido el apoyo necesario para ser nominada candidata demócrata a las elecciones de noviembre.

La vicepresidenta tiene menos de cuatro meses por delante para convencer a los estadounidenses de que es la persona idónea para liderar la primera potencia mundial.

Harris, de 59 años, llegó este martes a Milwaukee para dar un mitin en esta ciudad del estado norteño de Wisconsin. En esta localidad de la región de los Grandes Lagos se celebró hace unos días la Convención Republicana, convertida en una oda al líder supremo del partido: Donald Trump, después de que el magnate sobreviviera a un intento de asesinato.

Pero Wisconsin es también y, sobre todo, uno de los cinco o seis estados que decidirán la suerte de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Donald Trump lidera la carrera en este estado frente a Joe Biden. Sin embargo, aún es demasiado pronto para saber si mantendrá su ventaja contra Kamala Harris.

El lunes por la noche la vicepresidenta marcó la pausa de lo que será su campaña como sustituta del presidente Joe Biden, quien tiró la toalla el domingo tras semanas de presiones de demócratas que ponían en duda su capacidad para un segundo mandato. Harris se arremetió duramente contra Trump en un discurso en Delaware.

“Háganme caso cuando digo que conozco el tipo (de persona) que es Donald Trump”, dijo al remontarse a su época de fiscal de California, cuando tuvo que lidiar con “depredadores que abusaron de mujeres, estafadores que timaron a los consumidores y tramposos que rompieron las reglas en beneficio propio”.

La exsenadora por California Harris confirmó, como se esperaba, que los temas sociales, y en particular el derecho al aborto, centrarán su campaña. Su elección como candidata demócrata se da por sentada de aquí a la Convención Demócrata prevista a partir del 19 de agosto en Chicago.

La mayoría de los delegados demócratas (cerca de 4,000 personas encargadas de nominar oficialmente al candidato) han expresado su intención de apoyarla.

Joe Biden, de 81 años, pidió a los demócratas que se vuelquen a la candidatura de Harris porque “es la mejor”. Este martes regresa a la Casa Blanca tras permanecer casi una semana aislado en su casa de Delaware por covid-19 y el miércoles por la noche dará un discurso a la nación para explicar los motivos que le llevaron a renunciar a la carrera por su reelección.

El apoyo a su sustituta en la campaña es masivo, comenzando por el gobierno. El jefe de la diplomacia, Antony Blinken, comentó que la política exterior es el “punto fuerte” de Harris. “Es una voz muy fuerte, muy eficaz y profundamente respetada”, agregó.

Los líderes demócratas en el Senado y la Cámara de Representantes, Chuck Schumer y Hakeem Jeffries respectivamente, esperaron este martes para pronunciarse.

Engrosan así una larga lista de apoyos, como el de varios gobernadores, algunos de ellos considerados rivales potenciales hasta que se pronunciaron, y otros pesos pesados ​​del partido, como la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton.

De igual manera, la respaldó la filántropa Melinda French Gates, exesposa del cofundador de Microsoft, Bill Gates, y George Clooney. El actor, gran activista demócrata, rompió filas hace unas semanas para pedir que Biden se hiciera al costado. En ese entonces, pidió que dejara el sitio a un candidato con más posibilidades. Esto, luego de su mal desempeño en un debate en junio contra Trump.

El poderoso sindicato metalúrgico USW se sumó a la ola de entusiasmo, destacando en un comunicado que Harris siempre ha defendido los intereses de los trabajadores. El único demócrata de peso que queda por posicionarse públicamente es el expresidente Barack Obama, muy influyente en el partido.

A menos de un mes de que comience la Convención Nacional Demócrata, donde analistas refieren que Harris será nominada oficialmente, “arrancó la lucha por encontrar al candidato a vicepresidente de los demócratas”, informó CNN.

El gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper; el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, y el senador de Arizona, Mark Kelly, se encuentran entre los demócratas a los que se les ha pedido que envíen información sobre sus finanzas, antecedentes familiares y otros detalles personales, según refiere el medio estadounidense.

Una de las posibles aspirantes era la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, que ganó la reelección en el crucial estado clave en 2022 por aproximadamente diez puntos porcentuales. Hace unas semanas, era considerada por los demócratas como unas de las principales candidatas para reemplazar a Biden. Sin embargo, el lunes por la mañana pareció descartar esta opción por comentarios hechos a periodistas.

“No me voy de Michigan. Estoy orgullosa de ser gobernadora de Michigan. He sido coherente. Sé que todo el mundo siempre sospecha y hace esta pregunta una y otra vez. No me voy a ninguna parte”, dijo.