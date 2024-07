Mis familiares huyeron de Mosul para salvar sus vidas antes de que el Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) invadiera y tomara el poder en el verano de 2014 . La invasión de la segunda ciudad más grande de Irak no solo desarraigó a mis familiares, asirios indígenas , sino que también condujo al genocidio de asirios/caldeos/sirios (cristianos), así como musulmanes chiitas y yazidíes.

Han pasado diez años desde que militantes islámicos radicales invadieron Mosul, conocida como la Nínive bíblica , que alguna vez fue la capital del antiguo imperio asirio , destruyeron todo y mataron a cualquiera que no se sometiera a su trastornada versión del Islam . ¿Mejoraron las cosas para los asirios indígenas de Irak tras la derrota del Estado Islámico?

En 2014 yo era un estudiante de posgrado en periodismo en Chicago, alarmado por las noticias que ocurrían al otro lado del mundo , donde mis familiares, a quienes no conocí en ese momento, enfrentaban una persecución religiosa .

Recuerdo decirles a mis compañeros de clase que la invasión de Mosul conduciría a una destrucción generalizada en la región y al genocidio de aquellos que no se sometieran a sus métodos radicales.

NO CREÍAN QUE EL ESTADO ISLÁMICO SE CONVERTIRÍA EN UNA MÁQUINA DE MATAR

Me recibieron con risas y encogiendo los hombros: no les importaba nada y no creían que el Estado Islámico se convertiría en lo que infamemente se convirtió: una máquina de matar incesante, hambrienta de controlar más extensiones de tierra a expensas de las comunidades indígenas, cuyo arte destruyeron y vendieron en el mercado negro en su lucrativa “división de antigüedades”.