“Si lo piensas, en cualquier momento, en cualquier estado de ánimo en el que te encuentres, probablemente haya una canción de los Beatles que aborde ese estado de ánimo, ese sentimiento, ese conjunto de emociones. No sé si eso se puede decir de muchos grupos, si es que se puede decir de alguno”: Ron Howard, actor, director y cineasta.

En 1961 John F. Kennedy se convirtió en presidente de Estados Unidos, con lo que dio paso a la esperanza de una nueva era de liderazgo. Su juventud, carisma y elocuencia motivaron a gente de todas partes a compartir su visión optimista y sus sueños de grandes proezas.

Su asesinato, en noviembre de 1963, fue un duro golpe que sumió en el luto y la aprensión a muchas personas de todo el mundo. Ese mismo día de noviembre salió a la venta en el Reino Unido el segundo álbum de los Beatles, With the Beatles. El primero, Please Me, se publicó en el Reino Unido en marzo de 1963.

Hace 60 años, el pasado mes de febrero, la juventud del mundo empezó a superar el impacto de la pérdida del presidente Kennedy cuando surgieron cuatro nuevas voces, las de los Beatles.

Cuatro jóvenes de Liverpool aparecieron tres veces en el programa de Ed Sullivan y causaron un impacto mundial en la música y la juventud que ha durado hasta hoy.

MELODÍAS COMPLEJAS Y LETRAS SOFISTICADAS AL PASO DEL TIEMPO

Yo tenía 11 años cuando los vi por primera vez una noche invernal de domingo en enero. Su música era divertida, exuberante y, sencillamente, fascinante. Su encanto, su ingenio y su irreverente visión del mundo se combinaban con una habilidad musical que siempre iba un paso por delante del resto.

Si bien sus primeras composiciones eran sencillas y directas, con el tiempo siguieron con melodías más complejas y letras más sofisticadas. Visitaron la India por primera vez en 1965 e hicieron de la meditación yogui un pilar de la sociedad occidental. Los Beatles Llevaron la música de Ravi Shankar al público occidental y ampliaron el rocanrol a la meditación trascendental y la búsqueda espiritual.

Su música posterior fusionó el surrealismo de Dalí y el teatro del absurdo de Samuel Beckett, produciendo algunas canciones de gran profundidad y otras que dejaban volar la imaginación. Rápidamente dominaron el arte de la grabación en estudio, llevándolo a nuevas alturas y abriendo la puerta para las composiciones complejas de otros grupos como Pink Floyd.

Los Beatles también abrieron un canal para que muchos grupos británicos conquistaran los mercados mundiales y convirtieron al Reino Unido en una gran potencia musical.

La música de los Beatles trascendió rápidamente el mercado de los adolescentes, y los artistas adultos contemporáneos empezaron a versionar muchas de sus canciones. Frank Sinatra afirmó que “Something” era una de las canciones más bellas jamás escritas y “Yesterday” ha sido versionada por numerosos artistas de renombre.

Su capacidad para trascender nichos de mercado y grupos de edad era notable. De hecho, mi hijo probablemente conoce más canciones de los Beatles y más sobre el grupo que yo, ¡y nació en 1988!

LA DE LOS BEATLES ES MÚSICA CON ALCANCE Y PROFUNDIDAD Los Beatles fueron también los primeros en utilizar la música pop como una poderosa herramienta política. Muchos artistas y grupos que los acompañaron en los años 1960, como Peter, Paul y Mary, Crosby Stills, Nash y Young y Bob Dylan, nunca tuvieron el alcance de esta banda a lo largo de los años.

De hecho, la única banda de aquella época que sigue actuando son los Rolling Stones, que siguen llenando estadios siendo octogenarios. Pero su música es básicamente rock y, en mi opinión, carece del alcance y la profundidad musical de los Beatles.

Cada uno de los Beatles tuvo un gran éxito tras la disolución de la banda. El segundo álbum en solitario de George Harrison, All Things Must Pass, de 1971, lo puso en el mapa de los grandes artistas en solitario. Su álbum Concert for Bangladeshde ese mismo año demostró el poder del rock para trascender fronteras y clases sociales y reunir a la comunidad mundial para abordar importantes cuestiones sociopolíticas.

Esta fue una de las influencias detrás del concierto global “Live Aid” en 1985, que reunió a grupos de rock y pop de todo el mundo para sensibilizar y recaudar fondos para la hambruna en Etiopía.

George Harrison aportó el misticismo y la espiritualidad orientales a la música pop dominante, así como inquietantes sonidos de guitarra con “While My Guitar Gently Weeps”, “Here Comes the Sun” y “Something”.

John Lennon introdujo un mordaz comentario social en muchas de sus canciones, la cual siguió desarrollando en su carrera como solista con temas como “Working Class Hero”.

Paul McCartney aportó un lirismo tremendo con canciones como “Yesterday”, “Michelle”, “Hey Jude” y “Let it Be”.

LA MÚSICA DE LOS BEATLES ES PARA SIEMPRE

Ringo Starr tenía “Yellow Submarine”, “Octopus’s Garden” y, aunque carecía de la sofisticación de las composiciones de sus colegas, generaba un ambiente divertido.

Como grupo, los Beatles siempre fueron más que la suma de sus partes. Sus sinergias a la hora de componer, sus letras, sus arreglos, sus armonías y sus personajes públicos eran abrumadores en un sentido muy positivo. Su legado continúa hoy en día, y sus trabajos en solitario, aunque nunca tan poderosos como su trabajo conjunto, siguen siendo impactantes.

El trabajo en solitario de John Lennon culminó con su último álbum, Double Fantasy, publicado poco antes de su trágico asesinato, en 1980. George Harrison siguió actuando y grabando hasta que falleció de cáncer, en 2001.

Paul McCartney sigue grabando y actuando para decenas de miles de fans cada año, a sus 82 años. Y Ringo Starr, a sus 83, se asoció recientemente con Paul para producir y grabar una de las canciones inéditas de John Lennon (“Now and Then”) utilizando inteligencia artificial para replicar las voces de John y George. Esta canción alcanzó el número uno casi 55 años después de su último número uno juntos, “The Ballad of John and Yoko”.

Muchos de los que vivimos el fenómeno beatle estamos llegando a nuestro fin. Pero los Beatles no. Su música parece destinada a durar para siempre, y estoy seguro de que algunos productores emprendedores utilizarán la inteligencia artificial para producir nuevas y diferentes variaciones de las canciones de los Beatles para las generaciones futuras. Espero estar todavía por aquí para disfrutar de algunas de ellas. N

—∞—

Eduardo del Buey es diplomático canadiense jubilado, autor, internacionalista, catedrático y experto en comunicaciones estratégicas. Los puntos de vista expresados en este artículo son responsabilidad del autor.