Oscar Tristan Rodriguez Godoy Secretario de Desarrollo Urbano del municipio de Aguascalientes, confirma que el desarrollo inmobiliario conocido como Zitara, que hasta hace unos meses fue frenado a través de una amparo promovido por organizaciones ambientalistas, ya fue desbloqueado y comenzará a levantarse en un mes.

Uno de los puntos argumentados por los activistas, fue el uso excesivo de agua para mantener el campo de golf proyectado en la zona, a los pies del Cerro del Muerto, pero el funcionario municipal asegura que se utilizará agua tratada y que no habrá impacto ambiental.

“Zitara, ya no está parado. Los quejosos, digamos, dentro del amparo, se resistieron, y ya el proyecto sigue avanzando. Porque tiene lotes grandes, tiene un campo de golf que se regará con agua tratada, no agua potable. No se quitaron árboles, ni nada” asegura.

Uno de los requisitos para que se autoriza un desarrollo, explica, es el dictamen de impacto ambiental, que es expedido por el gobierno del estado. Además, asegura, el municipio se encuentra impulsando programas de reforestación durante la construcción de plazas.

En el caso de Zitara, el proyecto que contempla 200 hectáreas y es impulsado por Grupo Plusvalterra, aún está en proceso de trámite para arrancar su construcción.

“Ya está autorizado, están tramitando su inicio de obras, en un mes más o menos”

Defiende el municipio nuevos desarrollos inmobiliarios, pese a advertencias de ambientalistas

Otro de los desarrollos que son criticados por grupos ambientalistas, es el de Villa Portia. Este proyecto busca levantar viviendas en más de 50 hectáreas de terrenos que se consideraban forestales en el Bosque de Cobos, y se ubicaría dentro de una Región Hidrológica Prioritaria.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano del municipio capital, admite que este proyecto sí está frenado, pues el amparo interpuesto por organizaciones civiles está vigente. Aunque, considera el funcionario, la inmobiliaria responsable sí cuenta con los permisos necesarios para proceder.

“Hay un amparo que tiene suspendido ese fraccionamiento, pues nosotros tenemos que acatar. Está autorizado el inicio de obras por parte del gobierno del estado, por la situación de ese amparo. Nosotros tenemos que esperar la resolución del juez, si se niega el amparo a los quejosos, podrá proceder el fraccionamiento. Que yo pienso que está bien autorizado” declara en entrevista.