La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, ha detectado la oferta de viviendas en renta o venta a través de redes sociales, en las que se estafa a la ciudadanía por medio de precios atractivos, fotografías falsas, entre otros engaños, informó la titular del C5i, Michelle Olmos Álvarez.

De acuerdo con la funcionaria, el modus operandi de los defraudadores es solicitar un depósito por adelantado antes de ir a ver la casa o departamento; una vez realizada la transacción, se bloquea o se ignora a la persona interesada, consumando así estafas por miles de pesos.

“La Policía Cibernética ha eliminado 15 publicaciones de casas que no están en páginas inmobiliarias y que no tienen descripciones completas. Pasa que ponen una casa en renta a un precio más barato, piden apartarla con un depósito y cuando se llega a la casa esta puede estar ocupada, o simplemente no existe” informó.