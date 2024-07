Tras el pronunciamiento emitido por el diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejeda durante el desarrollo de la Comisión Permanente, en donde instó a la actual mesa directiva del Poder Legislativo a solicitar una reunión con el secretario de seguridad pública por la ola de violencia de las últimas semanas, el funcionario en cuestión ya emitió su posicionamiento.

Durante su conferencia de prensa semanal, Manuel Alonso García se dijo abierto a comparecer ante las y los legisladores; incluso, sostuvo que él es quien ha propuesto en reuniones particulares que antes de que concluya la actual legislatura, se conozcan los avances alcanzados en materia de seguridad.

“A veces hay reuniones en lo particular, con las comisiones, etc. Yo les he propuesto que ahora que termina su legislatura, me gustaría hacerles de su conocimiento los avances del programa de seguridad y de justicia “Blindaje Aguascalientes”, para que ellos como legisladores, quienes nos han ayudado con muchas iniciativas, los conozcan” declaró.