En 1992, Andrea Robin Skinner escribió a su madre, Alice Munro, una carta que inició con una advertencia. “Mamá querida”, comenzó. “Por favor, encuentra un lugar solo antes de leer esto. He estado guardando un secreto terrible durante 16 años, Gerry abusó de mí sexualmente cuando tenía nueve años. He tenido miedo toda mi vida de que me culparas por lo que pasó”.

Andrea Robin Skinner describió cómo la escritora Alice Munro permaneció casada con su segundo marido, Gerald Fremlin, incluso después de enterarse de que abusó de ella, narró Robin Skinner al medio canadiense Toronto Star.

“Mi padrastro abusó sexualmente de mí cuando era niña. Mi madre, Alice Munro, decidió quedarse con él”, tituló Skinner su historia en la que contó que cuando tenía nueve años, en 1976, su padrastro de cincuenta años, abusó sexualmente de ella. Esa situación se perpetró hasta su adolescencia cuando Fremlin “perdió interés” en ella.

“A la mañana siguiente no podía levantarme de la cama. Me había despertado con mi primera migraña, que con el paso de los años se convirtió en una enfermedad crónica y debilitante que persiste hasta el día de hoy”, escribió.

En aquel momento la niña lo único que quería era regresar a Victoria, a la casa de su padre, el librero James Munro, primer esposo de la Nobel de Literatura 2013.

LOS HERMANOS DE ANDREA ROBIN RESPALDARON EL TESTIMONIO DE SU HERMANA SOBRE EL ABUSO Y LA REACCIÓN DE ALICE MUNRO

Las dos hermanas de Andrea Robin la apoyaron y confirmaron el abuso. La víctima denunció a Fremlin décadas después y el agresor fue acusado de “agresión indecente” contra ella. Fremlin se declaró culpable; tenía 80 años y fue condenado a prisión en suspenso y libertad condicional durante dos años. Munro permaneció con él hasta su muerte, en 2013.

“Yo quería que esta historia, mi historia, se convirtiera en parte de las historias que la gente cuenta sobre mi madre”, explicó Andrea Robin. Siendo niña, tras lo vivido, le contó a su padre y a su hermanastro lo que había padecido, pero ninguno confrontó a Munro de inmediato.

Después de la carta que le escribió Andrea Robin a su madre, cuando tenía 20 años, la escritora no le dio ningún tipo de respuesta a su hija. “Yo estaba abrumada por su sensación de haber sido herida”, recordó.

“Ella creía que mi padre nos había obligado a guardar el secreto para humillarla. Luego me habló de otros niños con los que Fremlin tenía ‘amistad’, enfatizando su propia sensación de que ella, personalmente, había sido traicionada. ¿Se dio cuenta de que estaba hablando con una víctima y que yo era su hija? Si lo hiciera, no podía sentirlo”, continuó.

LA ESCRITORA DIJO QUE LE “CONTARON DEMASIADO TARDE”

Posteriormente Munro dijo que le habían “contado demasiado tarde” el abuso y que amaba demasiado a su marido como para dejarlo, detalló Andrea Robin Skinner. Actualmente la hija de Alice Munro es profesora de meditación y atención plena. Asegura que se reconcilió con sus hermanos, pero nunca con su madre.

La escritora estadounidense Joyce Carol Oates escribió en la red social X: “Munro parece haber sido una persona de su tiempo y lugar del tipo dramatizado en sus cuentos: vidas provincianas y de pueblos pequeños donde estar casado, tener un marido por despreciable que sea, es de alguna manera un valor tan alto que una madre traicionaría a su propia hija, completamente de otra época, afortunadamente no la nuestra, excepto en algunos sectores de Estados Unidos en los que las niñas y los niños sufren abusos rutinarios por parte de hombres a quienes otros protegen y habilitan. Nuestras condolencias por estas víctimas, la mayoría de ellas silenciadas para siempre”, concluye. N

(Con información de Toronto Star y Perfiles)

