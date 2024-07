La arquitecta mexicana Frida Escobedo es una de las elegidas junto a la pareja francojaponesa Nicolas Moreau e Hiroko Kusunoki para llevar a cabo la renovación del Centro Pompidou, en París, Francia, que deberá cerrar sus puertas el año que viene para una reapertura prevista en 2030.

Frida Escobedo tendrá como misión en el Centro Pompidou repensar la biblioteca pública y crear un nuevo centro destinado para recibir a jóvenes y niños. Para la arquitecta trabajar con Pompidou es quizás la obra que más ha impactado en su carrera, dice.

“Creo que tiene que ver mucho con la idea del espacio público, como algo que no pertenece a un contenedor cerrado. No es solamente el Pompidou, es una plaza que se extiende, que genera contenidos. Y también la parte del programa educativo, la biblioteca, las aulas, los foros, los teatros… Forman parte tan importante como los espacios de galerías y eso me parece como muy especial en este momento. Y bueno, la arquitectura, que fue completamente radical en su momento y que sigue muy vigente”, contó Frida Escobedo a AFP.

LAS RAÍCES MEXICANAS DE FRIDA ESCOBEDO Y LA FACHADA DEL POMPIDOU

La fachada del Pompidou generó polémica en su momento; no es una obra neutra, sino con tubos de colores chillones, por ello pareciera que podría estar lejos de las propuestas de Frida Escobedo.

Empero, ella responde: “En ese momento había esta intención de mostrar esa honestidad técnica, los colores para cada uno de los usos, para cada uno de los sistemas. Por eso es importante recuperar esta idea de la porosidad y la transparencia, porque ese es el otro componente que tiene que ser revelado. Es el uso de las personas, cómo van ocupando el espacio, lo que va moldeando su uso”.

Sobre sus raíces mexicanas, la arquitecta dijo: “Tengo muchas referencias porque vengo de ahí. Arquitectos icónicos que obviamente he estudiado y me han marcado, como Luis Barragán o Pedro Ramírez Vázquez, Juan O’Gorman… pero también otros arquitectos latinoamericanos; Lina Bo Bardi, todos los arquitectos brasileños.

“Tiene que ver con la autoconstrucción, cómo se van generando las ciudades en capas y que creo que es algo muy relevante para este proyecto, porque es un proyecto que se va haciendo en una ciudad que ya tiene un lenguaje muy particular y en donde se introduce un lenguaje nuevo y después se va completando. Las ciudades son procesos inacabados y tienen que estar abiertas a recibir más capas de información”.

“Un programa de trabajos técnicos necesario para el mantenimiento del Centro Pompidou casi cinco décadas después de su inauguración en 1977 se pactó en 2020 con el apoyo del Ministerio de Cultura. En particular, permitirá la renovación y eliminación de amianto de todas las fachadas, la seguridad contra incendios, una mejor accesibilidad para las personas con movilidad reducida y la optimización energética de todo el edificio. Y para ello, exige el cierre completo del sitio de 2025 a 2030″, dijo el centro en un comunicado.

EL POMPIDOU NO PERMANECERÁ CONGELADO EN SU DISEÑO INICIAL

Esta importante obra también se ofrece como una oportunidad para crear un nuevo proyecto cultural de gran envergadura para el Centro Pompidou del mañana. Un Centro Pompidou que no permanecerá congelado en su sobre y diseño iniciales, sino plenamente en sintonía con su época. Al borde de 2030, será un “movimiento” reinventado que el público encontrará en el corazón de París, añade el texto.

Basada en la noción de “movimiento”, neologismo creado por Francis Ponge en 1977 en la apertura del Centro Pompidou, el componente cultural del programa de renovación se da la ambición de reinventar la utopía original de la institución respondiendo a los desafíos culturales, sociales y ambientales de los próximos años.

Entre los fundamentos del proyecto se encuentra la multidisciplinariedad, hospitalidad en el corazón (es decir, un espacio abierto a la ciudad), una fábrica experimental para la juventud y la eco-responsabilidad, lo que significa que la transformación de parte de sus espacios se basará en un objetivo de control de los recursos, todo ello de la mano de Frida Escobedo, Nicolas Moreau y Hiroko Kusunoki. N

(Con información de AFP)

