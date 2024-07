Las personas a las que se les receta semaglutida, vendida como Ozempic y Wegovy, prescrita no solo para diabetes sino también para perder peso, tienen un mayor riesgo de desarrollar una afección ocular que potencialmente provoca ceguera llamada neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica (NAION), señala un nuevo estudio de Mass Eye and Ear-led.

En particular, el estudio encontró que las personas con diabetes a las que su médico les habían recetado semaglutida tenían más de cuatro veces mayores probabilidades de ser diagnosticadas con NAION. Y aquellos a los que se les recetó este medicamento y tenían sobrepeso u obesidad tenían más de siete veces probabilidades de recibir el diagnóstico.

El estudio, que fue dirigido por Joseph Rizzo, MD, director del Servicio de Neurooftalmología en Mass Eye and Ear, se publicó el 3 de julio en JAMA Ophthalmology. “El uso de estos medicamentos ha explotado en todos los países industrializados. El tratamiento ha proporcionado beneficios, pero a partir de ahora se debe hablar de NAION a la hora de prescribir este tipo de medicamentos”, dijo Rizzo. “Sin embargo, es importante apreciar que el aumento del riesgo está relacionado con un trastorno que es relativamente poco común”.

NAION RELATIVAMENTE RARA

NAION es relativamente rara, ya que ocurre en 10 de cada 100,000 personas en la población general. El NAION es la segunda causa principal de ceguera del nervio óptico (solo la segunda después del glaucoma).

Este padecimiento es la causa más común de ceguera repentina del nervio óptico. Se cree que el NAION es causado por una reducción del flujo sanguíneo a la cabeza del nervio óptico. La consecuencia de esta afección es la pérdida visual permanente en un ojo.

Según Rizzo, la pérdida visual causada por NAION es indolora y puede progresar durante muchos días antes de estabilizarse. En este padecimiento hay relativamente poco potencial de mejora. Actualmente no hay tratamientos efectivos para NAION.

El impulso para el estudio se produjo en 2023 cuando Rizzo y otros neurooftalmólogos de Mass Eye and Ear notaron una tendencia preocupante: tres pacientes en su práctica habían sido diagnosticados con pérdida de visión por esta enfermedad relativamente poco común del nervio óptico en solo una semana. Los médicos observaron que los tres estaban tomando semaglutida.

Este reconocimiento anecdótico llevó al equipo de investigación de Mass Eye and Ear a realizar un análisis retrospectivo de su población de pacientes para ver si podían identificar un vínculo entre esta enfermedad y estos medicamentos, que habían estado creciendo en popularidad.

“La semaglutida se desarrolló para tratar la diabetes tipo 2, el medicamento fomenta la pérdida de peso, y su uso ha ganado gran interés desde su lanzamiento como Ozempic para la diabetes en 2017; el medicamento también fue aprobado para el control de peso, calificado como Wegovy, y lanzado en 2021, sin saber el riesgo de provocar ceguera.

LOS PACIENTES CONSUMIERON OZEMPIC DURANTE SEIS AÑOS ANTES DEL DIAGNÓSTICO DE CEGUERA

“Los investigadores analizaron los registros de más de 17,000 pacientes de ojo y oído tratados durante los seis años desde que Ozempic fue liberado. En el estudio se dividió a los pacientes en aquellos a los que se les diagnosticó diabetes o sobrepeso/obesidad. Los investigadores compararon a los pacientes que habían recibido semaglutida con los que tomaban otros medicamentos. Luego, analizaron la tasa de diagnósticos de NAION en los grupos, lo que reveló los aumentos significativos del riesgo”.

Mass Eye and Ear ve un número inusualmente alto de personas con enfermedades oculares raras, la población del estudio es mayoritariamente blanca, y el número de casos de NAION vistos durante el período de estudio de seis años es relativamente pequeño.

Con pequeños números de casos, las estadísticas pueden cambiar rápidamente, señaló Rizzo. Los investigadores tampoco pudieron determinar si los pacientes realmente tomaron su medicamento o si comenzaron y luego dejaron de tomar semaglutida en algún momento y cómo esto podría haber afectado su riesgo. N

