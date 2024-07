La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes (SSP), ha detectado automóviles con supuestos permisos provisionales de circulación de ciudades como Oaxaca o Guerrero obtenidos a través de internet, informó el titular de la dependencia, Manuel Alonso García.

Tras consultarlo con las autoridades de las entidades de origen de estos automóviles, se constató que ninguna dependencia municipal está facultada para otorgar tales permisos, tratándose de documentos apócrifos que encienden las alarmas de los cuerpos de seguridad, por su posible uso para encubrir la comisión de algún delito.

“Hemos identificado, sobre todo en las puertas de acceso al estado, vehículos que traían estos permisos. Hemos consultado con otros estados y los únicos permisos autorizados son los que emiten las secretarías de seguridad; no hay autoridad municipal con esa facultad, por lo que sancionamos a quienes traen permisos supuestamente municipales” señaló.

A la par, se lanzó la advertencia a la ciudadanía, a quienes se les pide no caer en ventas fraudulentas de estos permisos a través de internet, con la creencia de que podrán evitar una detención por circular sin placas.

“Para nosotros es como si el vehículo estuviera circulando sin placas. De acuerdo con la ley de movilidad, no pueden circular, por lo que el vehículo debe de ser retirado junto con una sanción para el conductor, por lo que hasta que no se emplaque, no podrá salir a circular en las calles” enfatizó.