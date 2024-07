El mes de julio, que forma parte del verano (del 20 de junio al 22 de septiembre), ha inspirado numerosos memes que circulan en redes sociales. Una imagen de una persona en traje de baño dentro de una piscina inflable en su sala de estar con el texto: “Cuando quieres ir a la playa, pero el calor afuera te hace pensar dos veces”, refleja la creatividad y el humor de miles de usuarios. Sin embargo, quien protagoniza esta temporada es el cantante Julio Iglesias por la siguiente razón…

Los memes sobre el compositor y empresario español, de 80 años, suelen jugar con su nombre y su figura icónica, mezclando humor y nostalgia. Una de las imágenes muestra a Julio Iglesias con la leyenda “Ya es julio” o “¿Sabías que ya es julio? Sin duda, es una manera divertida de dar bienvenida al nuevo mes. Aunque las fotografías son utilizadas desde hace años, recientemente el artista no se ha pronunciado al respecto.

Sin embargo, en enero de 2015, cuando las bromas con su rostro ya inundaban Facebook, el cantante se refirió al tema en una conversación exclusiva con la revista Hola. “Los conozco, son simpáticos y si hacen gracia a la gente…pues me parece bien, siempre que no sean ofensivos. No los veo todos, pero de vez en cuando algún amigo me manda uno y me muero de risa”, sostuvo. Sin más preámbulos, aquí nuestros memes favoritos:

ADEMÁS DE LOS MEMES, DATOS QUE NO SABÍAS DEL MES DE JULIO

De acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera de México, algunos de los productos que se pueden cosechar en este mes son: el trigo, el pepino, las fresas, los tomates y las berenjenas, al completar su proceso de desarrollo.

Además, julio tiene días de celebración bastante raros y curiosos, entre ellos, el día mundial del bikini (5 de julio), el día mundial de ir desnudo (14 de julio). De igual manera, el día mundial de sacar la lengua (19 de julio), y hasta día mundial de la comida rápida (21 de julio).

No obstante, una de las fechas más importantes para conmemorar en este mes es la primera vez que las mujeres ejercieron su derecho al voto en México, el 3 de julio de 1955. Este acontecimiento es de gran importancia, pues es un logro enorme en la lucha de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. N

Newsweek en Español te recomienda también estas notas: