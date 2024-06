La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (Semadesu) del Municipio de Aguascalientes asegura que tanto el área natural protegida del Bosque de Cobos como La Pona cuentan con vigilancia, respondiendo a las denuncias de ambientalistas sobre el abandono y desinterés por parte de las autoridades en la preservación de áreas verdes de la entidad, incluyendo las zonas de conservación.

Este lunes, la Alianza por la Defensa de Nuestros Árboles y Áreas Verdes, integrada por más de 20 organizaciones sociales y colectivos, denunció vandalismo en las áreas de conservación, tiraderos de escombro y otros desechos, así como el derribo de señalética.

Al respecto, el titular de la Semadesu, Julio César Medina Delgado, aseguró que estas zonas sí se encuentran vigiladas, situación evidenciada en un informe donde se reporta a la autoridad correspondiente el número de personas que custodian las áreas, cuántos recorridos se han hecho, cuántos kilómetros se recorren, cuánto escombro se recoge, entre otras cosas.

No obstante, el funcionario municipal subrayó la importancia de que la ciudadanía ponga de su parte, al no dejar escombro en dichas zonas y respetar la infraestructura.

“Es importante la participación ciudadana. El escombro no llegó solo ahí, la basura no llegó sola ahí, sino que alguien fue a depositarla. Nosotros nos encargamos de retirarla, pero no podemos tener un guardabosques por cada metro cuadrado”, señaló.