Las autoridades de Corea del Sur informaron este lunes 24 de junio que se hallaron parásitos procedentes de excrementos humanos en los globos de basura enviados desde Corea del Norte en las últimas semanas.

Un análisis del contenido de unos 70 globos desveló que contenían tierra en la que se detectaron “numerosos parásitos, como ascaris, tricocéfalos y gusanos filiformes“, indicó el Ministerio surcoreano de Unificación en un comunicado. Estos gusanos parásitos proceden probablemente de materia fecal humana que se utilizó en las tierras en lugar de fertilizantes químicos, añadió.

No existe “ningún riesgo de contaminación del suelo (ni) de enfermedades infecciosas” por los globos, ya que el volumen de tierra enviado fue relativamente pequeño, aseguró el ministerio. También se encontraron en los globos trozos de ropa usada en muy mal estado.

Corea del Norte envió en las últimas semanas más de mil globos con bolsas llenas de basura, como colillas de cigarrillos, papel higiénico o excrementos de animales, hacia el Sur. El país afirma que es una respuesta al envío de propaganda, como memorias USB u octavillas, contra el régimen norcoreano por parte de activistas surcoreanos.

PARÁSITOS, FOLLETOS Y BILLETES EN LOS GLOBOS DE BASURA LANZADOS A COREA DEL SUR

Las relaciones entre las dos Coreas atraviesan uno de sus periodos más difíciles en años. Corea del Sur anunció el 9 de junio la reanudación de sus campañas de propaganda por megafonía a lo largo de la frontera, que se remontan a la guerra de Corea (1950-1953). Corea del Norte también recurre a esta práctica desde los años sesenta.

Los activistas surcoreanos respondieron a los globos enviando los suyos propios, llenos de folletos contra el régimen, al Norte.

Kim Yo Jong, la influyente hermana del líder coreano Kim Jong Un, emitió una amenaza al Sur el viernes después de que, según se informa, los activistas surcoreanos enviaran 20 globos con 300,000 folletos de propaganda, 5,000 memorias USB con canciones pop surcoreanas y dramas de televisión, y billetes de un dólar de Estados Unidos a través de la frontera.

ESTIÉRCOL Y COLILLAS DE CIGARRO

Kim Yo Jong dijo: “Cuando haces algo que claramente se te advirtió que no hicieras, es natural que te encuentres lidiando con algo que no tenías que hacer”. Los globos de Corea del Norte, lanzados desde finales de mayo, han transportado varios tipos de residuos, incluidos estiércol, colillas de cigarrillos y materiales de desecho, aunque no se han reportado materiales altamente peligrosos.

La escalada de las tensiones sigue a un importante acuerdo de defensa entre el líder norcoreano Kim Jong Un y el presidente ruso Vladimir Putin. El acuerdo ha alarmado a los observadores internacionales que temen que envalentone a Kim a intensificar la acción contra Corea del Sur. N

