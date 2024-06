La Alianza por la Defensa de Nuestros Árboles y Áreas Verdes, integrada por más de 20 organizaciones sociales y colectivos, denuncian el abandono y desinterés de las autoridades en la preservación de las áreas verdes de Aguascalientes. Esta denuncia incluye áreas de donación, urbanas, rurales y protegidas como la Mezquitera de La Pona y el Bosque de Los Cobos, entre otras.

En una rueda de prensa, los ambientalistas hicieron un llamado a la sociedad de Aguascalientes para participar en una protesta pacífica el próximo viernes 28 de junio. La manifestación busca visibilizar la indiferencia institucional de los tres niveles de gobierno, especialmente la del gobierno municipal, por el deterioro de la infraestructura del Área Natural Protegida Municipal de Cobos. La cita es a las 17:00 horas en la Avenida Francisco I. Madero esquina con General Miguel Barragán, donde se dirigirán a la Plaza de la Patria.

“Ya se nos acabó el tiempo. Ya no se está hablando de combatir el cambio climático, ya no se puede. Se puede amortiguar, pero ya estamos en un punto sin retorno, y en realidad lo que estamos haciendo es pensar en las futuras generaciones y no llegar a un punto en decir que no hicimos nada”, expresó una de las activistas.