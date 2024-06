El estado de Durango sigue sin firmar el convenio con el IMSS Bienestar, así lo informó el gobernador Esteban Villegas Villarreal. Aunque la entidad no ha descartado esta posibilidad, el tema continúa en análisis y discusión.

“No hay que descartar nada nunca, depende de las nuevas pláticas que tengamos”, mencionó el mandatario estatal, subrayando que esperarán a ver los nombramientos del gabinete de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

Señaló que la propuesta actual del IMSS Bienestar no es viable para Durango, especialmente porque implica la terminación de contrato de 1 mil 500 trabajadores administrativos y no resuelve la deuda de mil millones de pesos del sector salud. Estos problemas seguirián siendo responsabilidad de la entidad, mientras Durango les entrega el recurso de salud.

Además, afirmó que en otros estados que se han adherido al programa no se ha otorgado ninguna plaza nueva, aunque refirió que los gobernadores no se han atrevido a señalar está situación, la cual fue promesa del IMSS Bienestar.

Villegas Villarreal indicó que el estado podría considerar firmar el convenio si se cumplen ciertas condiciones como la entrega de 1 mil 500 nuevas plazas, la basificación de todos los trabajadores de salud, la construcción de un nuevo Hospital Materno Infantil, la garantía de suministro continuo de medicamentos y el mantenimiento de la Ruta de la Salud.

“Si fuera algo muy positivo, todos estaríamos de acuerdo, pero todavía no hay cosas claras”, expresó el gobernador. Añadió que no siente presión por parte del gobierno federal para firmar el convenio, recordando que el presidente López Obrador ha señalado que es un asunto de voluntad y no de imposición.

Finalmente, mencionó que durante la visita a la región de La Laguna, Claudia Sheinbaum informó que los contratos de los trabajadores del IMSS Bienestar se extenderán por tres meses más, hasta septiembre, lo que permite un margen adicional para seguir negociando.

