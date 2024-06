Desde hace siete meses, padres de familia de la Escuela Primaria Antonio Gutiérrez Solá, ubicada en el fraccionamiento Potreros del Oeste, han presentado denuncias ante el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) por presuntos casos de maltrato cometidos por un docente hacia alumnos de tercer grado. Sin embargo, aseguran que sus reclamos han sido ignorados, lo que los llevó a manifestarse hoy frente a la escuela durante el horario de entrada.

Las acusaciones incluyen presuntas agresiones físicas a los niños, comentarios inapropiados dirigidos a las niñas, intimidación, ridiculización y la grabación de los estudiantes sin autorización.

“Mi hija me comenta que les dice que están guapas y esos comentarios no van con los niños. Es preocupante porque también ya dio por grabarlos, no sabemos con qué fin, pero tengo entendido que tiene que tener autorización por los papás”, expresó una madre de familia.