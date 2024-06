El magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes, el Dr. Juan Rojas García, afirmó que es necesaria una reforma al Poder Judicial, pero enfatizó la importancia de incluir las opiniones de los sistemas de justicia de todas las entidades federativas. Según Rojas García, los jueces, ministros y magistrados no deberían ser seleccionados mediante un sistema de elección directa.

En una entrevista colectiva, Rojas García señaló que una reforma de tal magnitud debe abordar puntos fundamentales como la administración de recursos y la agilidad de los procesos judiciales. Insistió en que los Poderes Judiciales de todos los estados deben ser escuchados para fortalecer el sistema de justicia tanto a nivel federal como local.

El magistrado subrayó que un sistema judicial debe estar sustentado en la experiencia y la carrera judicial de quienes lo integran, advirtiendo de los riesgos de elegir nuevos integrantes mediante votación directa.

“Lo fundamental es buscar los méritos y la capacidad de quién me va a juzgar, ¿alguien que se ha preparado a través de los años o alguien que es elegido por votación directa? Un riesgo que se corre es que si alguien me propone como juez, ministro o magistrado, evidentemente voy a responder a un interés, eso puede ocurrir y esperamos que no ocurra”, agregó.

Al ser cuestionado sobre si en Aguascalientes existe la situación de responder a intereses particulares tras la aprobación de una reforma judicial propuesta por la Gobernadora Tere Jiménez, que le otorga la facultad de elegir a los magistrados, Rojas García afirmó que los miembros del sistema de justicia siempre han sido presionados. No obstante, aseguró que los jueces deben su lugar a su carrera judicial no a una persona específica.

“En todas las épocas, en todos los lugares, los jueces siempre hemos sido presionados, pero hay una garantía, que el lugar no lo debemos, se lo debemos a la carrera judicial, que nuestros nombramientos no están empatados con los nombramientos de otras entidades. No es en el cien por ciento de los casos, pero me atrevería a decir que en su generalidad los jueces se sustentan en la legitimidad de las razones que vienen en sus sentencias”, concluyó.