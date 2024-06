Aproximadamente 800 enfermos renales que actualmente reciben su hemodiálisis de manera subrogada por parte del IMSS en la Unidad de Cuidados Nefrológicos (UCUNE), serán reubicados a partir del próximo viernes a otro centro hospitalario ubicado en el Edificio Tepeyac al sur de Aguascalientes, lo que ha generado la inconformidad de los involucrados.

Pacientes y familiares afectados acusan que la clínica a la que serán enviados no cuenta con condiciones suficientes para brindar un servicio de calidad, pues en semanas recientes, han observado que es un lugar recién inaugurado en el que apenas se está instalando el mobiliario y contratando personal.

A la par, se critica que el IMSS ha notificado está determinación de manera informal, pues, sin justificación de por medio, se dio la indicación vía whatsapp.

Otro señalamiento es que no se está tomando en cuenta en esta decisión a las decenas de personas que se trasladan desde los municipios del interior, quienes se veían beneficiados por la cercanía de la UCUNE con la Central de Combis.

“Son varias situaciones, pero nosotros no nos queremos mover de aquí. Hay personas que no tienen dinero para trasladarse, apenas tienen dinero para su combi; irse a otro lugar implica usar taxis, lo que a veces es imposible porque no suben a gente en silla de ruedas” lamentó una de las manifestantes.