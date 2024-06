A pesar de haber superado el porcentaje mínimo requerido para contar con representación proporcional, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no obtuvo posiciones plurinominales en el Congreso del Estado de Aguascalientes, lo que ha llevado al partido a impugnar la decisión del Instituto Estatal Electoral (IEE).

En rueda de prensa, Kendor Macías Martínez, dirigente estatal del PRI, confirmó que se llevará a cabo el trámite correspondiente ante la autoridad electoral, confiando en obtener una respuesta favorable del IEE.

“Se van a hacer las impugnaciones respectivas. No sólo para la RP del PRI, porque ya sabemos y es lógico que le corresponde y no por una subrepresentación, que nosotros no estamos sobrerrepresentados, no nos tocaría. La ley va a estar de nuestro lado y estoy seguro que eso se va a recuperar”, indicó Macías Martínez.