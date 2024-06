El Foro “Juventud y Deporte en el Proyecto de Claudia Sheinbaum” que se llevó a cabo el jueves 23 de mayo en el Club de Periodistas de la Ciudad de México, el medallista olímpico Bernardo Segura le reprochó a AMLO que no llevara a cabo el Proyecto Deportivo Nacional que elaboró:

“Hace 6 años, y aquí hay muchos que no me van a dejar mentir, veo a bastantes, me apoyaron porque el entonces Candidato a la Presidencia, el Lic. Andrés Manuel López Obrador me pidió coordinar los esfuerzos del tema del deporte, así mismo como el Licenciado Esteban Moctezuma. Desafortunadamente, digo desafortunadamente, los esfuerzos que hicimos, de coordinación, de apoyo de todos ustedes, pues muchos participaron en esos foros, se incluyeron en un documento que desafortunadamente, no se llevó a cabo en este sexenio, motivos habrá, se sabrán, en su momento la historia lo va a juzgar”.

“Cuando yo me enteré que Marijose iba a llegar al Comité Olímpico Mexicano y Ana Guevara a la CONADE dije bueno pues mujeres, yo creo que se van a identificar bien y vamos a sacar adelante nuestro deporte mexicano. Es mejor que en nuestro deporte se hable de los triunfos, de los resultados, de lo que hemos hecho, de lo que se ha logrado, más que se hable de temas extra deportivos, eso si es muy lamentable, creo que eso ya no va a pasar”.