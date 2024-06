El proyecto del Nodo Morelos se dividió en dos contratos por lo que se han presentado demoras en la finalización de la construcción de esta obra. Arturo Espinoza Jaramillo, secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenamiento Territorial (Sidurt) en Baja California informó que el motivo por el que se dividió la obra en dos etapas es porque el remanente del presupuesto de 2023 no era suficiente para finalizar el proyecto. El primer contrato se cumplió en tiempo finalizando en marzo, y el nuevo contrato arrancó en marzo y termina en octubre del presente año. La etapa actual lleva un 15 por ciento de avance.

“Tuvimos que separar en dos contratos porque los recursos que me quedaban remanentes en 2023 no me alcanzaban para toda la etapa, para toda la obra. Entonces lo que decidimos fue hacer el contrato de cimentaciones y columnas que fue para lo que me alcanzaba, y ahora, entrando el año, hicimos el contrato o el concurso de la parte superior que son otros 320 millones de pesos”, mencionó el secretario de Sidurt.

En la actualidad se está trabajando en la segunda etapa del proyecto. Las partes de acero que conforman el piso del nodo se están elaborando en talleres externos. El titular de la Sidurt explicó que será en el lugar de la obra donde se integren todas las piezas que en estos momentos se están fabricando. Adelantó que ya hay una pieza que llegó al lugar del trabajo desde el pasado viernes y están a la espera de que llegue el resto.

Compartió que estas piezas de acero son muy pesadas, puso de ejemplo que una pesa cerca de 25 toneladas con una longitud de 9 metros, la que apenas pudo trasladar un tráiler. La elaboración de estas piezas están a cargo de tres talleres en la región. El proyecto se prevé que quede listo para finales de octubre de 2024.

Espinoza Jaramillo espera que no haya retrasos en la obra, los cuales podrían darse al momento del montaje. Explicó que cuando inicien esos trabajos se tendrá que cerrar el paso vehicular a la vialidad que viene de Playas de Rosarito hacia Tijuana porque son grúas muy grandes las que se requieren para el ensamblaje.

Para evitar congestionamiento vial ante el próximo cierre de vialidades, se propuso utilizar el carril libre para ambos sentidos y que los trabajos se hagan por la noche para disminuir las afectaciones que pueda haber a quienes transitan por la zona. N