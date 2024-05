El incremento del monto de 73 dólares no implica que los individuos que reciben el dinero aumenten su gasto, sino que se trata de compensar las pérdidas ocasionadas por el incremento de la canasta básica, la inflación, los costos de materiales de construcción y, en última instancia, el costo de la vida.

¿MÉXICO SE BENEFICIA CON LAS REMESAS?

Por esta razón, deben levantarse todas las mañanas más temprano para poder invertir más horas laborables y tener dos trabajos para compensar los costos que han aumentado. No es lo mismo recibir que generar la forma de ganar dinero.

A partir de los datos anteriores comienza a surgir la “fábula” sobre qué tanto las remesas contribuyen a la economía mexicana. En primer lugar, es necesario señalar que estas no forman parte del producto interno bruto, ya que no se derivan de una producción generada en el territorio nacional. Como resultado, no forman parte del crecimiento económico.