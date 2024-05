Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia por la coalición Sigamos Haciendo Historia, cerró su campaña en el Zócalo de la Ciudad de México, donde aseguró que el próximo domingo 2 de junio hará “historia” cuando se confirme en las urnas su favoritismo para ser la primera mujer en asumir la presidencia de México.

“ESTE 2 DE JUNIO, UNA VEZ MÁS, VAMOS A HACER HISTORIA”: CLAUDIA SHEINBAUM

“Este 2 de junio, una vez más, vamos a hacer historia”, dijo este miércoles 29 de mayo la exalcaldesa de capital del país en un discurso de cierre de campaña. Ante miles de simpatizantes, la científica de 61 años se mostró segura de obtener la victoria sobre la aspirante de centroderecha Xóchitl Gálvez, senadora y empresaria, también de 61 años.

“De que vamos a ganar, vamos a ganar”, afirmó Sheinbaum, quien según un promedio de encuestas realizado por la firma Oraculus aventaja a Gálvez por 17 puntos para ser la sucesora del popular mandatario Andrés Manuel López Obrador. El otro candidato en disputa es el exdiputado centrista Jorge Álvarez Máynez, tercero en la intención de voto.

CLAUDIA SHEINBAUM ASEGURÓ QUE DARÁ CONTINUIDAD A LOS PROGRAMAS SOCIALES

“Por primera vez en 200 años de la República llegaremos las mujeres a la más alta distinción que pueda darnos nuestro pueblo, la presidencia de México”, remarcó la dirigente, quien vitoreó en repetidas ocasiones a López Obrador.

Claudia Sheinbaum reiteró que dará continuidad a los programas sociales en los que el presidente basa su popularidad, de 66 por ciento, de acuerdo con Oraculus. “Dedicaremos el presupuesto público para garantizar todos los programas sociales”, dijo, al subrayar que el suyo será un “gobierno austero” y “mantendrá la disciplina fiscal”.

Sobre el tema de seguridad dijo: “No se trata de mano dura, de guerras y autoritarismos, sino de justicia”, además de “cero impunidad”, sostuvo.

XÓCHITL GÁLVEZ SE ASUME COMO LA DEFENSORA DE LA DEMOCRACIA

Xóchitl Gálvez, candidata por la coalición Fuerza y Corazón por México cerró su campaña electoral en la Arena Monterrey en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. La política de centroderecha se autoproclamó este miércoles 29 de mayo como defensora de la democracia ante un “gobierno autoritario”.

Gálvez eligió un coliseo de la ciudad de Monterrey, donde congregó a unas 18,000 personas, para ofrecer su propuesta de “vida, verdad y libertad” como alternativa a la izquierdista Sheinbaum, quien promete continuar con el proyecto del saliente mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador.

“Vamos a traer vida donde hoy se pasea la muerte, vamos a traer verdad donde hoy reina la mentira y vamos a traer libertad donde hoy un gobierno autoritario quiere imponer sus decisiones”, dijo la candidata.

Gálvez, una senadora de 61 años, agregó que el de López Obrador “ha sido un gobierno soberbio, prepotente que no escucha”. En su último evento masivo antes de los comicios del próximo domingo, la aspirante criticó la estrategia de seguridad del gobierno, que bajo el lema “abrazos no balazos” evitó combatir frontalmente a los grupos criminales para enfocarse en atender las causas de la violencia, con magros resultados en la reducción de asesinatos.

Al cierre del mitin, la candidata de centroderecha apeló a la fe religiosa de sus simpatizantes, una postura polémica en un país con histórica tradición de laicismo en la vida política y en la administración pública.

“Tengan la certeza, Dios está con nosotros, tengan fe, si Dios está conmigo, quién contra mí”, clamó Gálvez, luego que hace apenas dos semanas criticó la “hipocresía” de Sheinbaum por usar una imagen de la católica Virgen de Guadalupe en su vestuario siendo atea.

JORGE MÁYNEZ CIERRA CON MÚSICA

El candidato Jorge Álvarez Máynez, del partido Movimiento Ciudadano, concluyó sus actividades en el Auditorio BlackBerry de la Ciudad de México, donde hubo un festival de música.

“Queremos darle las gracias por demostrarle al país que decían que los jóvenes eran apáticos, que somos una generación de cristal los millennials, que son una generación de cristal los centennials. Les demostramos que no es que no nos interese la política, ¡no nos interesa su política!.

“Aquí este país va a cambiar, va a ver al futuro. Nunca más vamos a tener en la cárcel a un joven por fumar marihuana, nunca más vamos a tener en la cárcel a una mujer por decidir sobre su cuerpo”, dijo Máynez.

Añadió: “Nunca más vamos a permitir que desarrolladores inmobiliarios, constructores, proveedores de gobierno, medios de comunicación que pagan las campañas y se cobran a lo chino y cancelan el derecho de las personas a la vivienda y cancelan los derechos de las personas para tener un país con dignidad. Nunca más vamos a permitir”.

Dijo al público que llegó al festival que su campaña no fue hecha con espectaculares sino gracias a los jóvenes que hicieron pancartas. “Mi campaña la hicieron las niñas y los niños, los adolescentes, los jóvenes”.

Dijo: “Este festival es para darles las gracias, porque yo el día de mañana podría o no estar aquí pero el cambio no lo va a hace un presidente, no lo hizo Fox, no lo hizo Morena, el cambio lo van a hacer ustedes”, concluyó.

Unos 100 millones de mexicanos están habilitados para votar en esta elección a una sola vuelta que se gana por mayoría simple. N

(Con información de AFP)