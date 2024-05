El Consejo Estatal Ciudadano, en voz de su presidente Jorge Mojica Vargas, emitió una alerta a la ciudadanía debido a las extorsiones, en sus distintas modalidades, están cobrando fuerza, un ejemplo son los mensajes de supuestas empresas de paquetería.

Afirmó que, el problema de las extorsiones ya sea telefónicas, en redes sociales, mensajes de texto, aplicaciones, etc., es que son permanentes, de ahí la necesidad de estar en alerta para no caer o no ser víctimas del delito.

Alertó que, en los últimos días, la modalidad que tomado mayor fuerza es la que se está dando con mensajes de texto con un supuesto envío de paquetería a través de la aplicación o plataforma Amazon; preguntan que si ya recibió un paquete o bien, a qué hora estarán en casa para recibirlo.

Después piden algunos datos para enviar un código al correo o vía WhatsApp, mismo que piden y al momento de proporcionarlo les están prácticamente hackeando su celular y de ahí parte para otras extorsiones, explicó Mojica Vargas.

En este sentido, reiteró el llamado a la ciudadanía para que no se deje sorprender, que en cuanto reciba una llamada telefónica sospechosa de inmediato cuelgue y lo denuncie al 911.

El presidente del CEC adelantó que se reforzará una campaña preventiva en conjunto con la Fiscalía General del Estado, y con la

“También se siguen dando intentos de extorsiones en otras modalidades, pero insistimos, debemos estar todos en alerta para evitar ser víctimas de la delincuencia”, finalizó.

Newsweek te recomienda continuar leyendo:CEDH promueve la paz y la tolerancia en Durango con el Museo Itinerante Túnel de Paz