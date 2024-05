No todos los azúcares son iguales; es más, en lo que se refiere a la obesidad infantil, la fuente u origen del azúcar es mucho más importante que la cantidad consumida. Al menos, eso sugiere una investigación reciente.

TODOS LOS AZÚCARES SON UN FACTOR DE RIESGO PARA LA OBESIDAD

“Pese a que las frutas y los productos lácteos no azucarados se consideran saludables, de cualquier manera contienen grandes cantidades de azúcares intrínsecos; es decir, azúcares no añadidos, pero que están presentes en los alimentos de forma natural. La intención [de nuestro estudio] era averiguar si la fuente del azúcar —añadida vs. intrínseca—, así como la cantidad, incidían en la probabilidad de desarrollar sobrepeso u obesidad”, agrega la científica.