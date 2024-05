El grupo mexicano B Drive IT y Engine Core desde su fundación en 2016, ha experimentado una evolución tecnológica sin precedentes. Actualmente, impulsan la transformación digital de sus clientes a través de un ecosistema integral de servicios tecnológicos de vanguardia que abarcan desde la administración y migración de centros de datos, seguridad, fábrica de software, hasta la inteligencia artificial y la computación en la nube.

Lo que comenzó como una empresa enfocada en la producción de servicios ha evolucionado hacia un ecosistema completo de soluciones tecnológicas innovadoras. En la actualidad, estas empresas son reconocidas a nivel global como líderes en el mercado de Tecnologías de la Información (TI), con presencia en México y Colombia.

Esta transformación no solo ha impulsado el crecimiento exponencial de las empresas, sino que también ha catalizado la digitalización de industrias enteras en México y su expansión en América Latina.

“En el núcleo filosófico y empresarial de B Drive IT y Engine Core reside una Tribu (colaboradores) de mentes brillantes y apasionadas, siempre en busca de nuevas fronteras tecnológicas por conquistar. El enfoque de nuestros colaboradores se centra en la investigación y el desarrollo, lo que nos ha permitido crear soluciones disruptivas que no solo satisfacen las necesidades actuales de nuestros clientes, sino que también anticipan sus demandas futuras”, afirmó Aldo Córdova, Director General del grupo Engine Core y B Drive IT.

La verdadera fuerza impulsora detrás de este grupo empresarial no son solo sus productos y servicios de clase mundial, sino su compromiso con la Tribu (colaboradores), el impacto social y ambiental para el mundo. Desde programas de inclusión digital hasta iniciativas de transformación digital, están aprovechando su talento para construir un futuro más equitativo y sostenible para todos los mexicanos.

Sus servicios representan un hito significativo en su misión de proporcionar soluciones tecnológicas de vanguardia que impulsen la transformación digital de sus clientes.

“En un mundo donde la tecnología evoluciona a un ritmo vertiginoso, B Drive IT y Engine Core se mantienen como un faro de inspiración y un referente de lo que es posible cuando se combina una visión audaz con una dedicación incansable. Su historia es un testimonio de que, en el viaje hacia la excelencia, no existen límites ni desafíos que no puedan ser superados”, aseguró Córdova.

El grupo garantiza los más altos estándares de servicio gracias a que cuenta con más de 2,000 certificaciones en las tecnologías más relevantes de la industria. Con ello, aseguran niveles excepcionales de calidad y servicio en todas las verticales que implementan, administran y operan para sus clientes tanto del sector público como privado, ofreciendo soluciones vanguardistas y en constante innovación.

B Drive IT y Engine Core son empresas mexicanas de clase mundial que ofrecen servicios integrados a través de la división de verticales y líneas de operación altamente especializadas y certificadas. Además, son partners estratégicos y socios de negocio de las compañías internacionales más reconocidas del sector, como Red Hat, Oracle, Avaya, Google, Dell, Xfussion, Pure Storage, Sophos, Trend Micro e Infoblox. Asimismo, cuentan con las certificaciones más prestigiosas de la industria, como ISSO (20000-1, 9001,27001,22301,14001,14504), NOM, CMMI y TIER del Uptime Institute.

“Contenido patrocinado”