Esta mañana, Fermín Franco Herrera, candidato de Morena por la diputación local del distrito 3 en Aguascalientes, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado por el delito de secuestro.

Según Franco Herrera, el incidente ocurrió la semana pasada mientras conducía por la carretera Tepezalá-Arroyondo. Dos vehículos lo interceptaron, llevándolo a un terreno baldío donde fue retenido durante cinco horas.

“Eran ocho sujetos armados en dos camionetas. No sé si me estaban siguiendo, pero ya estaban detenidos en esa carretera poco transitada. Me llevaron a un camino de terracería, y mientras uno de sus vehículos iba adelante, otro iba detrás de mí”, relató el candidato de Morena.

Franco Herrera señaló que durante su retención, los secuestradores le advirtieron que dejara de hablar mal de un actor político, aunque no le pidieron que se retirara de la contienda electoral. Afortunadamente no sufrió agresiones físicas.

“Me decían que no hablara, que hiciera una campaña limpia, que no dijera nada en contra de una persona. Llevo siete u ocho meses señalando actos de corrupción de esta persona, así que creo que llegué al límite”, explicó.

El candidato también informó que presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República y que no se retirará de la contienda electoral. Sin embargo, optará por hacer campaña en redes sociales si no recibe protección de la Guardia Nacional, solicitud que realizó desde el sábado pasado y que aún no ha sido atendida.