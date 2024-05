Miles de personas acudieron a la convocatoria realizada por organizaciones como “Unidos” “Marea Rosa” y “Xochi Lovers”, para caminar desde el Sindicato Ferrocarrilero en Avenida Madero hasta la exedra de la Plaza Patria, con motivo de la “marcha por la república”, movilización realizada en más de 80 ciudades de México y el extranjero.

La protesta, que abiertamente respaldó la candidatura de Xóchitl Gálvez a la presidencia de la república, contó a nivel local con los discursos de Enrique Randolph, del “Frente Cívico Nacional”, Ericka Muñoz, de los “Xóchitl Lovers” y del ex senador Óscar López Velarde Vega, presidente fundador de la asociación civil “Red por Aguascalientes”

“México no es de ningún partido, de ninguna organización, es de todos los que lo hemos construido. El mensaje de Xóchitl nos debe de convocar a tomar la decisión más importante que todos los ciudadanos tendremos en nuestra historia; así como nuestros abuelos en la revolución tuvieron que votar por Madero, hoy el país ya no merece políticos que no nos respondan a los ciudadanos” clamó el ex legislador.