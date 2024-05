Si bien aún falta conocer cómo se va a desglosar el incremento salarial del 10% anunciado para docentes, el magisterio reconoce que este sea superior a la inflación interanual, opina el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Aguascalientes, Ramón García Alvizo.

Será en los próximos días cuando la organización sindical se reúna con la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Ciudad de México para conocer cómo se va a desglosar esta mejora entre el sueldo y las prestaciones, siendo hasta entonces que se informará con lujo de detalle a trabajadores y medios de comunicación.

“Siempre un porcentaje va al salario y otra parte va a las prestaciones, entonces vamos a esperar hasta la próxima semana; lo que sabemos es que es un 10% pero no sabemos cómo va a impactar. Nosotros siempre hemos solicitado que el incremento se dé por encima de la inflación, obviamente siempre quisiéramos más, pero entendemos que es un presupuesto federal que tiene que atender a todos los sectores” opinó.

No obstante, García Alvizo enfatizó que el SNTE se mantiene firme con su petición del despeje salarial, es decir, que haya una clara distinción entre la ganancia del docente y la del personal de apoyo (intendentes, veladores, cocineros, etc). De este tema, reconocen aún no tener respuesta de la federación.

Finalmente, el líder sindical destacó que, al momento, la plantilla docente de Aguascalientes cuenta con el personal suficiente para atender la demanda estudiantil.