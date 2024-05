El Día Mundial del Heavy Metal surgió en el año 2011 por iniciativa de seguidores y músicos del metal o heavy metal en honor de uno de los máximos exponentes de este género musical: el legendario Ronnie James Dio (1942-2010).

El vocalista italoamericano se consagró como el padrino del heavy metal debido a su portentosa voz y su habilidad para alcanzar tonos graves y agudos. Fue la voz líder de bandas como Rainbow, Black Sabbath, Elf, Dio y Heaven&Hell.

La fecha de conmemoración se relaciona con el fallecimiento de Dio, ocurrido el 16 de mayo de 2010. A él se le atribuye la mundialmente famosa señal de rock (mano cornuda o maloik) que se utiliza en el heavy metal, con el puño de la mano y los dedos índice y meñique levantados, heredada por una superstición de su abuela italiana. Ella utilizaba este mantra gestual para ahuyentar a los malos espíritus.

IRON MAIDEN, JUDAS PRIEST Y BLACK SABBATH, LOS EMBLEMÁTICOS DEL HEAVY METAL

En Newsweek en Español te presentamos cinco de las bandas míticas del heavy metal que debes escuchar:

Iron Maiden. Originarios de Inglaterra y formados en 1975, la banda de heavy metal es conocida por su enérgico estilo y las épicas composiciones de guitarra. Entre sus múltiples canciones destacadas se encuentran: The Trooper, Fear of the Dark, Run to the Hills.

La banda británica fue fundada por el bajista Steve Harris. Considerada una de las agrupaciones más importantes y representativas del género, han vendido más de 100 millones de discos en el mundo. La banda ha basado su éxito en llegar directo a los aficionados, grabando discos de alta calidad y con destacadas actuaciones en vivo.

Judas Priest. Surgidos en Inglaterra en 1969, Judas Priest es una de las bandas más influyentes del heavy metal. Destacan por sus riffs de guitarra y la poderosa voz de Rob Halford. Entre sus canciones destacadas se ubican: Breaking the Law, Painkiller, Electric Eye.

A principios de los años 1980 gracias a British Steel y Point of Entry, se consagraron en los mercados mundiales sobre todo en los Estados Unidos y Canadá.

Black Sabbath. Fue una banda británica de heavy metal y hard rock formada en 1968 en Birmingham por Tony Iommi (guitarra), Ozzy Osbourne (voz), Geezer Butler (bajo) y Bill Ward (batería). Influenciados por la música de Blue Cheer, Cream o Vanilla Fudge, la agrupación incorporó desde sus inicios letras sobre ocultismo y terror con guitarras afinadas de modo más grave y consiguió varios discos de oro y platino en la década de 1970.

Son los pioneros del heavy metal junto a otros grupos contemporáneos como Deep Purple, Budgie, Coven, Pentagram, Sir Lord Baltimore y Led Zeppelin. Al ser una de las primeras y más influyentes bandas de heavy metal de todos los tiempos, Black Sabbath ayudó a desarrollar el género con publicaciones tales como Paranoid, álbum que logró cuatro certificaciones de platino de la RIAA.

DIO Y MEGADETH

Dio. Fue una banda fundada en Nueva York por el vocalista y compositor Ronnie James Dio en el año 1982. La agrupación nació después de que Ronnie abandonara Black Sabbath, llevándose consigo al baterista de la banda, Vinny Appice, quien había remplazado a Bill Ward durante la gira del disco Heaven and Hell (1980).

A estos dos componentes se suman Vivian Campbell a la guitarra y Jimmy Bain (ex-Rainbow, al igual que Dio), al bajo. La agrupación desapareció con la muerte de Ronnie James en 2010, víctima de un cáncer.

Megadeth. Formada en 1983 por Dave Mustaine, exmiembro de Metallica, Megadeth es conocida por su virtuosismo musical y letras cargadas de crítica social. Entre sus canciones sobresalen: Symphony of Destruction, Hangar 18, Peace Sells. N

