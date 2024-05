Se espera un incremento en ventas de hasta un 70 % en distintos comercios de la entidad, con la celebración del Día de la Madre, así lo informó Magdalena Santoyo Favela, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMMJE), destacó que este es uno de los mejores días para muchas empresas, por lo que existe optimismo por parte de los empresarios.

En este sentido explicó que esta fecha tan especial motiva a la ciudadanía para acudir a las distintas florerías, tiendas departamentales, restaurantes y hasta acudir al comercio informal, pues es una tradición para los mexicanos.

Se espera entonces que con anticipación muchas familias acudan a solicitar algún producto o servicio a los diferentes comercios, y sea un 10 de mayo de buenas ventas para las empresas, como en años anteriores, destacó Santoyo Favela, empresaria local.

Los primeros meses del año no han sido sencillos

Santoyo Favela habló en torno a la situación económica que se ha vivido en lo que va de este año 2024, realidad que no ha sido fácil, no obstante, destacó que las mujeres empresarias han tratado de aguantar manteniendo sus negocios abiertos, y afortunadamente no se tiene el registro del cierre de alguno de ellos.

Por último, la presidenta de https://ammjedurango.com/ reconoció que este mes será difícil debido al pago de utilidades, pues a pesar de que es un derecho del trabajador, muchas empresas al no registrar ganancias en el 2023, no tendrán la posibilidad de llevarlo a cabo y por lo tanto será una situación complicada que tendrán que enfrentar.

