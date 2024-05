“El objetivo de implementar la ley seca para disminuir el consumo de alcohol, el dia de las votaciones, lamentablemente no se cumple”, así lo dió a conocer Adriana Porras, presidenta de La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) en Durango

Es debido a que la ciudadanía se anticipa en sus compras con estas bebidas, que esta medida no afecta a la población en general, pero si al sector de los restaurantes en la entidad, pues las ventas disminuyen en gran medida, por no contar con venta de bebidas con c alcohólicas, destacó la empresaria local

Señaló además Adriana Porras, que para dichas fechas se esperaban muy buenas ventas, ya que son los restaurantes lugares seguros para convivir en familia y con amigos y por lo tanto no son estos lugares de riesgo para la ciudadanía.

En ese sentido la presidenta del sector restaurantero en Durango https://www.facebook.com/caniracdgo/?locale=es_LA hace la petición a las autoridades correspondientes, para que la ley seca se pueda disminuir en tiempo para este gremio en especifico, de tal manera que no les genere afectación en su economía.

Concluyó Adriana Porras, que por parte de los restauranteros seguirán respaldando las iniciativas que promuevan la participación ciudadana en las urnas, el próximo 2 de junio del presente año.

