El ambientalista Patrick Donnelly observa detenidamente un puñado de capullos rosados. No se trata de una flor cualquiera, sino de una especie única en su tipo que se abre finalmente en un color amarillo cremoso y crece solo en un rincón del oeste de Estados Unidos. Sin embargo, esta flor tuvo el infortunio de dominar un valle desértico en Nevada en cuyo subsuelo abunda el litio, un metal crucial para fabricar las baterías de los autos eléctricos.

La rara Eriogonum tiehmii, descubierta en 1983 por el botánico Arnold Tiehm y conocida como “trigo sarraceno de Tiehm”, está bajo amenaza de extinción. El hallazgo de las reservas de esta materia prima, litio, codiciada en la transición al uso de energías limpias y a la electromovilidad, atrajo el interés de la empresa australiana de minería Ioneer.

“Afirman, no sé cómo, que no perjudicarán la flor. Pero ¿te imaginas cómo sería si alguien construyese una mina a cielo abierto a 200 pies (61 metros) de tu casa? ¿Eso no afectaría tu vida profundamente? Esta mina causará su extinción”, cuestionó Donnelly, de la oenegé Centro para la Biodiversidad.