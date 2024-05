En el debate de candidatos a la alcaldía de Tijuana organizado por el Colegio de Contadores Públicos de Baja California se ausentó el aspirante de Morena, Ismael Burgueño, situación que aprovechó la contrincante del PAN, María de Carmen Flores, la cual lo señaló de incapaz de “dar la cara”.

“Ese de Morena no tiene vergüenza, no tiene cara y no tiene dignidad para querer ser el presidente municipal de Tijuana”, señaló Flores ante los contadores públicos de la entidad.

Tal y como ha ocurrido en otros diálogos con diferentes gremios profesionales y de cámaras de comercio, el representante de Morena que busca ser el nuevo alcalde de Tijuana ha preferido no acudir.

Por el contrario, Karla Ruiz Macfarland (Movimiento Ciudadano); Miguel Ángel Badiola (Partido Encuentro Solidario); Marco Antonio Blásquez (Partido del Trabajo); Elsa Jiménez (Partido Revolucionario Institucional); Leonel Peiro del Río (Partido de la Revolución Democrática); y la ya mencionada María del Carmen Flores (Partido Acción Nacional), estuvieron hablando de sus propuestas en el desayuno-debate.

La candidata del PAN no se limitó a hablar de la inasistencia de Ismael Burgueño, también se refirió a aspectos de su vida personal, acusándolo de generar problemas familiares que conllevan consecuencias legales.

“Tuvieron que demandarlo para que pagara la manutención de sus hijos… y a parte en 2016 denunciado por violencia doméstica, ah caray, por eso no ‘da la cara’ el de Morena, por eso no ‘da la cara’ porque no tiene vergüenza y porque no podría calificarse como hombre”, expresó Flores.

“El hartazgo esta por la maldita corrupción que ha prevalecido de esos de la ‘Cuarta’ porque las letras son de cuarta, tan de cuarta que no se paran en ningún debate, tan de cuarta que no son capaces de dar la cara”, arremetió la candidata del PAN.

Durante el debate se abordaron preocupaciones, mejoras y aspectos relacionados con el tema fiscal, laboral, así como el de la seguridad, entre otros tópicos de relevancia para los contadores públicos de Baja California. N

Newsweek en español te recomienda: