El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, destacó este lunes 13 de mayo que el flujo migratorio que llega a la frontera con Estados Unidos (EUA) se ha reducido en un 50 por ciento en 2024, en comparación con un pico en diciembre pasado.

El pasado 18 de diciembre se reportaron en la frontera binacional 12,498 encuentros entre migrantes y agentes fronterizos estadounidenses, “el mayor número registrado en 2023”, según una presentación del gobierno mexicano basado en cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

La misma gráfica muestra que este flujo cayó a menos de 6,000 migrantes diarios hacia fines de diciembre y se ha mantenido relativamente estable desde entonces. “El 9 de mayo de 2024, el total de encuentros registrados fue de 5,506, una reducción de 55.94 por ciento, con respecto al pico del 18 de diciembre”, según el documento.

López Obrador atribuyó esta reducción a las medidas tomadas por Washington y México para “dar un cauce legal” a los flujos migratorios, como la creación de nuevas vías para tramitar visas de trabajo por medio aplicaciones digitales.

“Hay un procedimiento abierto y está funcionando, no fue un simple anuncio, no fue una medida demagógica. Hay aproximadamente 1,500 migrantes que ingresan diariamente con este mecanismo a Estados Unidos, eso no existía antes”, sostuvo el presidente.