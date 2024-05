El diputado Raúl Silva Perezchica, promovente de la Ley para Prevenir el Consumo Nocivo de Alcohol en Aguascalientes, informa que se siguen logrando consensos con empresas dedicadas a la venta de alcohol para que la iniciativa prospere de buena manera.

De acuerdo con el legislador, empresas dedicadas a la repartición como uber, didi, rappi, epa, entre otras, se han mostrado en la disposición para cooperar con la reforma, en la que se contemplan sanciones para aquellos que vendan bebidas alcohólicas a menores de edad, personas con un evidente estado de ebriedad y mujeres embarazadas.

“Estamos viendo cómo puede funcionar esto. Tiene sus ventajas, pues al vender exclusivamente a mayores, este no necesita trasladarse y evita el riesgo de ser detenido o provocar un accidente, pero lo que seguimos revisando es cómo cuidar que la entrega final no sea a un menor de edad” declaró.

Una vez que se alcancen los consensos necesarios, esta iniciativa continuaría con su curso legislativo para su posible aprobación en los próximos meses.

A la par, el ex director del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) adelanta que, para complementar su propuesta de ley, ya se analiza con los 11 ayuntamientos del estado el homologar el horario para la venta de alcohol, con el objetivo de tener un mayor control en su distribución.

“Los municipios están planteando un mismo horario para todo el estado, para que no sea uno diferente en Asientos, otro en Calvillo, etc, de tal manera que las maneras que solían trasladarse entre municipios para comprar alcohol ya no lo hagan y seguir atacando la problemática” añadió.